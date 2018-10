Casado se reivindica y pide el voto útil al PP para liderar a todo el centroderecha

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reivindicado su liderazgo y el de su partido frente a otras opciones como Vox o Ciudadanos y ha llamado al voto útil a los "populares" para concentrar en su partido a todo el centroderecha.



Casado ha viajado a Barcelona para asistir a la junta directiva regional del PP que ha puesto en marcha el proceso de primarias para suceder a Xavier García Albiol, y que ya cuenta con el primer candidato al liderazgo del PPC, su portavoz en el Parlament, Alejandro Fernández.



En esta cita, el líder de los "populares" ha llamado a los suyos a trabajar para que el PPC se vuelva a convertir en el referente del constitucionalismo en Cataluña, donde Ciudadanos sigue siendo la primera opción no nacionalista.



Un día después del multitudinario acto de Vox en Madrid, Casado ha subrayado su respeto a esta formación y sus militantes, pero ha recalcado que él aspira a liderar el centroderecha y, una vez que lo consiga, estaría dispuesto a impulsar su "necesaria" refundación, como ha propuesto José María Aznar.



Tras subrayar su "excelente relación" con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y recalcar que el PP comparte con ese partido "muchas ideas y principios" aunque "otros no", Casado ha apostado por "optimizar esfuerzos" para hacer al PP la "fuerza hegemónica" del centroderecha y evitar así situaciones de inestabilidad o gobiernos "interinos".

Ha apelado al voto útil al PP porque, según ha explicado, formaciones como Vox le pueden quitar apoyos e incluso provocar que los "populares" pierdan mayorías, pero no logran los suficientes votos para conseguir su propia representación.

En cualquier caso, Casado ha apostado por "no moverse de sitio" sino ampliar su espectro electoral, y frente al debate sobre irse a la derecha o al centro, ha defendido que los partidos tengan "raíces firmes" aunque luego abran sus ramas para hacer más atractiva su oferta a los votantes.



Además, ha señalado que es necesario apostar por la "transversalidad" que haga posibles mayorías. Y está convencido de que asuntos como la defensa de la unidad de España, de la seguridad en la inmigración o de la familia son políticas transversales y no de derechas.



"Por tanto, yo aspiro a liderar el centroderecha y cuando tengamos los resultados que necesitamos que creo que son buenos para España, entonces podremos hablar de la refundación del centro derecha, que evidentemente es necesaria", ha dicho Casado.



Por eso, ante propuestas como la de Vox de suprimir las comunidades autónomas, ha señalado que el PP defiende el "éxito" que tiene la descentralización autonómica, que es "compatible" con reivindicar la "titularidad" en competencias como educación, sanidad o seguridad ciudadana.



Además ha advertido de que "no hay mimbres" para "abrir en canal" la Constitución y reformarla, porque en este momento los interlocutores para hacerlo "no son los más adecuados".



Todo en una comparecencia en la que ha hecho un llamamiento a "reactivar" al partido en Cataluña para que se erija en el "referente constitucionalista" a partir de lo que ha bautizado como "espíritu del 8 de octubre" y que ha comparado con la "rebelión pacífica" del "espíritu de Ermua" en el País Vasco.

Así, un año después de la manifestación por la unidad de España celebrada tras el referéndum del 1-O, el líder del PP ha recordado aquella "concentración histórica que devolvió la dignidad a Cataluña".

Casado ha pedido que el partido esté "muy orgulloso", porque hace un año "se vio otro espíritu de Ermua", en alusión al movimiento cívico que surgió del asesinato del concejal del PP vasco Miguel Ángel Blanco en 1997.



Lo que ha calificado de "espíritu del 8-O" en Cataluña fue, ha dicho, "muy similar a la rebelión pacífica ciudadana de los constitucionalistas contra el nacionalismo que se tornó en violento y terminó excluyendo y expulsando del País Vasco a centenares de miles de ciudadanos que no comulgaban con esas ruedas de molino", y que incluso acabaron "pagando con su propia integridad física".



Aunque ha matizado que en Cataluña, "afortunadamente, no hay terrorismo", sí ha alertado de que "algunos sacan pancartas reivindicando a Terra Lliure, hay violencia, confrontación en calles y persecución de los que piensan distinto".



Tras esta comparecencia junto al presidente del PPC, Xavier García Albiol, Casado ha intervenido en la junta directiva del partido que ha abierto el proceso de primarias para elegir nuevo líder regional.



El mejor posicionado para el relevo, según coinciden diversas fuentes, es el portavoz en el Parlament, Alejandro Fernández, quien ha dado el primer paso esta misma tarde al anunciar su intención de presentarse al proceso para presidir el PPC.