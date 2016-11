"El caso Espinar es una operación evidente para intervenir en el proceso de primarias de Podemos"

El coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos en el Congreso, Alberto Garzón, ha señalado este sábado en Murcia, en una rueda de prensa celebrada durante la Asamblea Regional de IU-Verdes, que el caso Espinar "es una operación evidente de sobreactuación para intervenir en el proceso de primarias de Podemos y para desviar el foco de la atención prioritaria en este país, que es la decisión de Mariano Rajoy de conformar un gobierno exactamente igual al que tenía con mayoría absoluta y la decisión del PSOE de ser sostenedor de ese Gobierno".



Así, a preguntas de los periodistas, Garzón ha señalado en relación a la demanda de mayor información realizada por Cayo Lara y Gaspar Llamazares al portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, que las opiniones de los ex coordinadores de la formación de izquierdas, "siempre respetuosas y respetables", no siempre coinciden con las opiniones de Izquierda Unida federal.



"En IU tenemos el listón político y ético muy alto, un código ético implacable para aquellas personas que siendo miembros de nuestra organización sean investigados judicialmente, pero no es el caso, porque no hay una investigación abierta y tampoco es militante de Izquierda Unidad", ha añadido.



Garzón ha remarcado que este proceso, que no es una cuestión judicial sino de carácter ético, "está lanzado para dañar el espacio de Unidos Podemos, por la muestra clara de rebeldía al régimen, pero nos preocupa lo que estamos conociendo y estaremos muy atentos a la información que está saliendo y que está dando y debe dar Ramón Espinar".



De todos modos, cree que es un caso "que cuenta con mucha información" y que podría pasar desapercibido en tres semanas "porque no haya ni siquiera una investigación judicial, pero vamos a estar atentos al proceso".



Por otro lado, preguntado por las declaraciones de Pablo Iglesias en donde acusa a Cayo Lara de "miseria moral" por sus críticas a Espinar, Garzón cree que han sido un exceso, que no están justificadas, y así se lo trasladó en una conversación telefónica en el mismo momento en el que tuvo conocimiento de sus palabras.