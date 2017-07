Catalá: "No habrá referéndum porque no cabe en nuestra Constitución"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido este lunes en Santander que "no va a haber ningún referéndum por la independencia porque eso no cabe en nuestra Constitución", y de que "no se va a aprobar ninguna ley" como la presentada la semana pasada "en un teatro", con una "declaración política que queda absolutamente al margen de todo nuestro sistema de derechos y de garantías".

Así, no ha aclarado si el Gobierno recurrirá al artículo 155 de la Constitución y ha comentado que el Ejecutivo "lo irá viendo conforme se vayan produciendo acontecimientos". "Estudiaremos las alternativas. El Estado de Derecho tiene todas las herramientas para garantizar que las leyes se cumplen y, por lo tanto, esa es la confianza que debemos tener todos los españoles", ha afirmado.

En declaraciones a la prensa después y en la inauguración dos encuentros sobre Justicia, economía y la presunción de inocencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), ha avisado de que si la Generalitat o el Parlamento de Cataluña pretende promover alguna actuación "contraria" a la Constitución y a las sentencias del Tribunal Constitucional, "el Gobierno hará lo que tiene obligación de hacer, no es disponible, no es que podamos elegir hacer o no hacer".

"Nosotros queremos que se cumpla el Estatuto de Cataluña, que no se infrinja. Y, por supuesto, que se cumpla la Constitución y todas las leyes en España. En esa labor vamos a seguir estando y vamos a utilizar todos los instrumentos que el Estado de Derecho permite", ha manifestado.

Por ello, ha reivindicado que "el Gobierno va a seguir haciendo lo que ha hecho siempre, que es cumplir la Ley y garantizar que se cumplan las leyes en España por parte de todos, y muy en particular, por parte de las instituciones y de los poderes públicos". "En eso estamos, en esos hemos estado siempre y en eso vamos a seguir estando", ha zanjado.

En este sentido, ha recordado que hacer que se cumplan las leyes "es una obligación de todos y cuando alguien incumple esa obligación, lógicamente hay que hacer que funcionen los mecanismos que existen en nuestro Estado de Derecho". "Yo creo que eso es lo normal, hay que verlo en términos de normalidad democrática, de garantía de los derechos de todos los ciudadanos y muy en particular de los catalanes", ha precisado.

Catalá ha insistido en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere "que se garanticen los derechos de los catalanes, de todos, no de unos pocos" porque "parecería últimamente que en Cataluña la política la hacen unos pocos radicales que están arrastrando a las instituciones a donde no deberían llegar, que es a no garantizar los derechos de todos".