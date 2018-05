CC.OO. y UGT aseguran que "queda mucho por aprender del movimiento feminista"

La lucha del movimiento feminista y por alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres ha jugado un papel relevante en esta manifestación del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Las calles de Madrid, ciudad en la que se ha celebrado la manifestación central y que ha contado con el apoyo de los principales líderes sindicales y políticos, se han teñido de morado gracias a las banderas que portaban los asistentes.



Tanto el líder sindical de CC.OO., Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, que han acudido a la manifestación con pañuelos morados para reivindicar la lucha feminista, han estado de acuerdo en la lectura del manifiesto en que este movimiento ha dejado claro su "histórico empoderamiento" en España y que todavía queda mucho que aprender del movimiento feminista y de la lección que las mujeres han dado en los últimos tiempos.

"El 8 de marzo y la historia que han escrito hace unos días las mujeres de manera inmediata después de conocer la infame sentencia de 'La Manada' asegura que las mujeres no están dispuestas a continuar viviendo en una sociedad patriarcal que les niega sus derechos", ha destacado Álvarez, tras afirmar que este 1 de mayo es "morado, lila, violeta" y que sirve para decir basta: "ni un acoso más ni en la empresa ni en la calle, ni un asesinato más"

Ambos líderes sindicales han dejado claro que este 1 de mayo era un "hito" porque era una continuación de la marcha "morada" del pasado 8 de marzo y de las manifestaciones de los pensionistas.



Durante la lectura del manifiesto, la secretaria de igualdad de CC.OO. Madrid, Pilar Morales, y la de UGT Madrid, Ana Sánchez, han comenzado su discurso clamando que: "No es no y lo demás es violación".



Morales ha hecho hincapié en que las mujeres "no quieren que a las víctimas de violencia de género les atiendan los abogados baratos, sino los mejores, los que las van a proteger". "Hermana. Yo si te creo. Una chica contra 5 energúmenos no es agresión, es violación", ha resaltado.

Por su parte, Sánchez han señalado que en la actualidad las mujeres trabajan doblemente, porque la conciliación laboral no existe. "El 95% de las licencias para cuidados de niños y dependientes los cogemos las mujeres y todo ese tiempo es tiempo que no cotizamos", ha señalado Sánchez, tras afirmar que hay una brecha salarial "desmedida". En esta línea, Morales ha recalcado que "las mujeres también sufren la precariedad de la seguridad laboral

Ambas representantes de las organizaciones sindicales en la Comunidad de Madrid han realizado declaraciones antes de la lectura del manifiesto por Sordo y Álvarez, después de que el secretario general de CC.OO. Madrid, Jaime Cedrún, y el de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, les hayan cedido la palabra.



Decenas de miles de personas (50.000 participantes según estimaciones sindicales y 12.000 según delegación del Gobierno) han salido este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, en Madrid para pedir igualdad efectiva entre hombres y mujeres y para pedirle al Gobierno y a la patronal unos salarios dignos.



Durante el transcurso de la manifestación se han podido leer pancartas como "Empleo digno", "Por un trabajo digno, por la emancipación juvenil y por una vivienda digna" o "No es no" y cánticos como "No es abuso, es violación" o "Que se metan por el culo la reforma laboral".