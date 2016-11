CCOO y UGT obtienen del PSOE el apoyo a las movilizaciones de diciembre

CCOO y UGT han obtenido hoy del presidente de la Gestora del PSOE, Javier Fernández, el apoyo "político" a las movilizaciones del 15 y del 18 de diciembre convocadas por los sindicatos ante las "restricciones" del Gobierno de Mariano Rajoy al diálogo social.



En rueda de prensa tras mantener la primera reunión conjunta con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han descartado que las movilizaciones anticipen una huelga general y las ha enmarcado en la necesidad de mover la "voluntad limitada" de Gobierno.



Tanto Álvarez como Fernández Toxo han valorado la reunión y el hecho de que el PSOE se haya comprometido a "acompañar" a los sindicatos en "buena parte de sus reivindicaciones", no sólo en la vía parlamentaria también en los procesos de movilización abiertos.



En este sentido, el presidente de la Gestora ha corroborado en rueda de prensa que el Partido Socialista esta dispuesto a dar "respaldo político y parlamentario" a la agenda social de los sindicatos.



Ha asegurado que una delegación socialista asistirá a las movilizaciones convocadas para diciembre si bien no ha concretado quien la conformará, ya que todavía no está decidido.



Fernández también ha dicho que había abordado con los sindicatos la necesidad de derogar la reforma laboral del PP en aspectos concretos como la negociación colectiva.



Respecto a este asunto, tanto CCOO como UGT han explicado que el PSOE comparte la necesidad de abolir la reforma de 2013, ya que si se mantiene como está habrá una "pérdida brutal" en la calidad de las pensiones "en muy pocas décadas".



Además, han responsables sindicales han apostado por trabajar en los ingresos de la Seguridad Social para estabilizar la situación y volver a colocar a España en "velocidad de crucero".



Por su parte, el secretario general de UGT ha explicado que la reunión de hoy con la Gestora no es consecuencia del encuentro de la pasada semana entre el presidente del Gobierno y los agentes sociales, tras la cual los sindicatos convocaron movilizaciones en toda España.



Se trata, ha dicho Álvarez, de una reunión programada en el marco de la nueva coyuntura política "y en la que las organizaciones sindicales quieren sentirse útiles".



Álvarez también ha valorado el "acompañamiento" del Partido Socialista en procesos abiertos como la derogación de la reforma laboral del PP, la negociación colectiva o la ultraactividad de los convenios.



El líder de UGT ha insistido en que esta es una legislatura de "cambios y retorno de derechos" y para esto ha reiterado la necesidad de implantar el binomio negociación-movilización.



En la misma línea, Fernández Toxo ha subrayado la "amplia" coincidencia con el PSOE y ha pedido a Fernández que, a través del debate parlamentario, inste al Gobierno a recuperar los recursos que se drenaron de las arcas públicas como consecuencia de la última reforma del Gobierno.



El líder de CCOO ha informado de que también habían se planteado a la Gestora la oferta pública de empleo, la subida de sueldos, el salario mínimo y la convocatoria de la Mesa de la Función Pública.



Además en el encuentro, PSOE y sindicatos han abordado la necesidad de poner en marcha un plan de choque por el empleo, sobre todo de larga duración y jóvenes, y la reforma de las pensiones ante el temor de que el Fondo de Reserva se agote el próximo año.