Celáa asegura que el Gobierno no tiene encima de la mesa aplicar el 155

La ministra portavoz, Isabel Celáa, ha afirmado este miércoles que "en este momento procesal" el Gobierno "no tiene encima de la mesa" aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque no ha apreciado "ninguna novedad" en el discurso independentista que ofreció el martes el presidente catalán, Quim Torra.

Celáa asegura que "el 155 está en la Constitución" y que el PSOE ya sabe "cómo activarlo", dado que ayudó a aplicarlo al Ejecutivo del PP, pero que el Gobierno está ahora "intentando avanzar en el camino político".

La también titular de Educación destaca que el tono empleado por Torra "no fue el tono de Puigdemont de hace un año", y reitera la apuesta por el diálogo con Cataluña que está haciendo el Gobierno del PSOE y que está dando sus frutos.





"Estamos avanzando; sí, lenta, pero progresivamente", apunta Celáa, quien ve posibilidades de que se abra "un espacio para llegar al entendimiento" pese a las "profundas discrepancias" que el Gobierno tiene con la concepción independentista de Quim Torra

Un acuerdo que, advierte, debe crearse "en la convicción de que España es un Estado social y democrático de Derecho, en el que hay separación de poderes y las sentencias de los poderes judiciales se acatan".



Entre tanto, en la conferencia pronunciada ayer por Quim Torra el Gobierno ve un discurso dirigido en exclusiva a los independentistas y una llamada "muy subrayada" a que el pueblo "salga a calle".



Pero la movilización callejera, hace notar la ministra, "no puede servir", porque "por mucha movilización masiva que pueda impulsarse en la calle no se puede esconder la falta de mayoría social".



No ve el Ejecutivo por ahora motivos para activar el 155, aunque Celáa recuerda que el PSOE conoce "perfectamente" cómo se aplica este precepto porque ayudó al Gobierno de Mariano Rajoy a aplicarlo en su día, cuando le pareció que era el momento oportuno, "en una lealtad de Estado que queremos para nosotros también", añade.

Según su diagnóstico, además de una falta de "conexión" con la legalidad, al independentismo le falta conexión con la "realidad" porque históricamente Cataluña, el Reino de Aragón, recuerda, fue parte "constitutiva" de España y en la fundación del Estado español, y hay unos lazos culturales, económicos e históricos "que no se disuelven por medio de una disposición"

También entiende que le falta contacto con la realidad para ver que aunque tenga mayoría de escaños en el Parlament no la tiene en la calle.



Isabel Celáa sitúa el debate sobre el autogobierno y la reforma estatutaria en el marco de las fuerzas políticas catalanas, bajo el impulso del Ejecutivo, que ofrece a nacionalistas y no nacionalistas "un reforzamiento de su gran proyecto político", insiste, para remarcar que "son ellas las que tienen que entablar ese diálogo".



No oculta que "lo tienen difícil" con el Parlament "cerrado" y se ha preguntado si el motivo de que no se reabra es que entre ERC y el PDeCAT ya no haya "tan buenas relaciones" como antes.



Celáa ha mostrado la disposición del Ejecutivo a estudiar la propuesta que ha hecho el PP para prohibir por ley a cargos públicos y funcionarios la exhibición de símbolos "excluyentes" en espacios públicos, como los lazos amarillos independentistas, y en todo caso ha defendido "la mayor neutralidad del espacio público".



Porque si bien explica que la libertad de expresión de los ciudadanos es "irrenunciable" y cualquiera puede llevar un lazo amarillo en su solapa, añade que esa libertad "termina" cuando no se respeta la libertad de expresión del otro y se utiliza para "inundar" un espacio púbico que tiene que ser neutral.



Entiende que la "quiebra de la convivencia" entre catalanes "no se puede llevar a la calle" y por ello hace un llamamiento al Govern porque "tiene la obligación de convocar a los ciudadanos a la prudencia, a la contención y al respeto".



Por otra parte, la ministra ha anticipado que tras la reunión que mañana mantendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el jefe del Ejecutivo convocará también a La Moncloa al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.



Y ello porque es "muy bueno", asevera, que el presidente se entreviste con los líderes de todas las fuerzas políticas, en una época que requiere "toneladas de diálogo", según sus palabras, para lograr algo que ha descrito como "serenar la escena para poder entendernos".

Isabel Celáa ha admitido la posibilidad de que Sánchez e Iglesias puedan llegar a algún acuerdo en su encuentro de mañana

También se ha referido la ministra a las complicaciones en la tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por la negativa de PP y Cs a hacerlo mediante lectura única.



Entiende que ha habido un "abuso" por parte de ambos grupos en la Mesa del Congreso y ha confiado en que se pueda resolver; si no fuera así, ha asegurado que el Gobierno buscará otra "alternativa" para seguir trabajando con los Presupuestos, ya que el denominado "techo de gasto", ha recordado, no es vinculante.