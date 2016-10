Iceta y Parlon reiteran su voluntad de romper la disciplina de voto del PSOE

Los candidatos a las primarias del PSC, el primer secretario Miquel Iceta y la exdiputada y alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, han reiterado su voluntad de romper la disciplina de voto del PSOE si se abstiene para posibilitar que Mariano Rajoy sea presidente del Gobierno, y apostarán así por el `no`.



En sendas entrevistas en Catalunya Ràdio , Iceta ha asegurado este martes que al presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, le costará mucho y "hay que tener mucho oficio" para defender una abstención, pero ha dejado claro que el PSC no cambiará de posición.



Según Iceta, el PSC se mantendrá en el `no` porque no comparte la política del PP, un partido que considera que es incapaz de luchar contra la corrupción y ha bloqueado cualquier posibilidad de diálogo: "El PSC no puede aparecer al lado del PP, ni que sea absteniéndose".



"Espero que el PSOE no cambie de posición, pero si cambia, deberá entender que el PSC mantendrá una diferente", ha recalcado, tras negar que esto implique romper con los socialistas españoles porque no es la primera vez que votan diferente.



"Espero que se entienda, y sino qué le vamos a hacer", ha añadido el primer secretario del partido, tras destacar que el PSC no quiere romper con el PSOE pero que no podrán evitar que les dejen como pasa, ha comparado, en las parejas.



La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet ha coincidido con Iceta en su rechazo a investir Rajoy como presidente del Gobierno, por lo que ha descartado que los diputados del PSC en el Congreso se abstengan para posibilitarlo si sale vencedora de las primarias.



Para Parlon, sería incoherente que el PSOE se abstuviera para permitir que haya un Gobierno "manchado de corrupción, que ha recortado derechos sociales, sindicales y que ha querido promocionar a ministros denostados", entre otras cuestiones.



"Nosotros no cambiaremos nuestra posición. Espero que el PSOE tenga la suficiente pericia política para no cambiar", ha subrayado, tras lamentar la posibilidad de que no puedan ir de la mano en esta cuestión.