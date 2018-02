Cien días de la aplicación del artículo 155 en Cataluña

El Senado autorizó el pasado 27 de octubre de 2017, hace hoy cien días, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, una resolución entonces inédita que permitió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cesar al Govern y convocar elecciones autonómicas.

Rajoy reaccionó así poco después de que el Parlament declarara la independencia de Cataluña, tras lo cual cesó a Carles Puigdemont y todo su equipo y convocó elecciones el 21 de diciembre.



Estos son los principales hitos desde la activación del 155:



Octubre



28 octubre.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, asume las funciones y competencias de la Presidencia de la Generalitat.



30 octubre.- La Fiscalía se querella contra Puigdemont y el resto del Govern por rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y dirige una segunda querella al Supremo contra Carme Forcadell y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia. Puigdemont viaja a Bruselas acompañado de cinco exconsejeros.



31 octubre.- El TC suspende cautelarmente la declaración de independencia.



Noviembre

2 noviembre.- Prisión incondicional sin fianza para Oriol Junqueras y siete exconsejeros. Fianza de 50.000 euros al exconsejero Santi Vila.

3 noviembre.- El Constitucional anula la convocatoria del referéndum del 1-O. La juez Lamela ordena detener a Puigdemont y cuatro exconsejeros desplazados a Bélgica.



5 noviembre.- Puigdemont y los exconsejeros se entregan a la policía belga. Libertad con medidas cautelares.



8 noviembre.- El TC anula la Declaración Unilateral de Independencia.



9 noviembre.- Forcadell y los miembros de la Mesa acatan el 155 y dan un mero valor simbólico a la DUI ante el juez del Supremo Pablo Llarena. Prisión eludible con fianza de 150.000 euros para la presidenta del Parlament y 25.000 para el resto.



24 noviembre.- El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena asume la causa contra el Govern y los líderes de ANC y Ómnium.



30 noviembre.- El Congreso rechaza por amplia mayoría derogar el artículo 155 en Cataluña.



Diciembre