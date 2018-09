Ciencia sostiene que no hay "irregularidad alguna" con el chalé de Pedro Duque

El Ministerio de Ciencia e Innovación sostiene que "nada de lo publicado" por "OK Diario", sobre la creación de una sociedad instrumental por el ministro Pedro Duque para eludir supuestamente el pago de impuestos, constituye "ilegalidad e irregularidad alguna".



Así lo han indicado fuentes de este departamento, después de la publicación de esta información por parte del digital, según la cual Duque habría adquirido un chalé de lujo en la localidad alicantina de Jávea a nombre de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles S.L.



Según "OK Diario", la esposa de Pedro Duque, María Consuelo Femenía, embajadora de España en Malta, figura junto al ministro como administradores solidarios de la sociedad patrimonial, que supuestamente no tiene personal contratado y está destinada únicamente a la administración de bienes patrimoniales.