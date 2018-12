Cierran una web que invitaba a hacer un "Tour La Manada"

"Partiendo del lugar de la famosa foto de La Manada frente a La Perla Vascongada (c/ Zapatería 17), el último miércoles de cada mes recorreremos los puntos clave de la famosa noche hasta el lugar de su identificación frente a la Plaza de Toros. Tras ello se podrán adquirir las camisetas que vestían los miembros de La Manada en una tienda cercana". Así dice la web Tour la Manada donde se puede ver la fotografía de los acusados de abuso sexual en los Sanfermines de 2016.

Desde @PamplonaIrunaPM se está llevando una investigación por parte de la unidad correspondiente para ver la veracidad y la autoría del twitter "Tour de la manada"

Queremos hacer ver nuestra repulsa por estos hechos — Policia Municipal Udaltzaingoa 092 (@PamplonaIrunaPM) 5 de diciembre de 2018

La web, que tiene un apartado para la reserva de plazas como único punto de contacto, informa de que la primera cita del tour tendrá lugar el 26 de diciembre por la tarde, y consistirá en un paseo por los diferentes lugares en los que los cinco jóvenes sevillanos condenados a 9 años por abusos sexuales a una chica madrileña.

El recorrido incluye los lugares donde se hicieron fotografías, participaron de la fiesta sanferminera, conocieron a la víctima y cometieron el delito. En declaraciones, uno de los responsables de la iniciativa, de nombre Carlos, se ha mostrado "sorprendido" por la repercusión que ha tenido la oferta, que en principio se planteaba gratuita para los participantes, y cuyos promotores son "un grupo de amigos a quienes siempre nos ha interesado mucho el caso".

En la web aseguran que el tour estará dirigido "por guías profesionales" de Pamplona, un extremo que sin embargo, Carlos ha negado tras reconocer que pusieron "un poco para quedar bien, porque no pensábamos que iba a tener esta importancia".

Preguntado sobre si son conscientes de la polémica que iniciativas como esta pueden suscitar por el tratamiento de los hechos, el joven ha asegurado que su única pretensión es "conocer un poco todo lo que pasó y enseñarlo", de forma que la repercusión "la estamos viendo ahora".

Lejos de replantearse por el momento la iniciativa, ha defendido que "la idea es mantenerla. No vemos la diferencia que hay entre lo que hacemos y no desvelamos nada que no hayan dicho los medios de comunicación".

"La idea es mantener la web"

Ha señalado que ya hay personas interesadas en participar en la primera cita del 26 de diciembre e incluso se plantean llegar a cobrar por una iniciativa que habían pensado ofrecer de forma gratuita, ha asegurado Carlos, quien ha negado que se hayan puesto en contacto con ellos desde ninguna institución como Ayuntamiento de Pamplona o Gobierno foral.

Sin embargo, el alcalde de pamplona, Joseba Asiron, ha calificado la iniciativa como "repugnante" y "de pésimo gusto" al ser preguntado al respecto, y ha anunciado que desde ayer la Policía Municipal "está analizando el caso, sobre todo y en primer término, para conocer la procedencia de esa iniciativa y también la veracidad".

Por su parte, la portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha rechazado "absolutamente" la web que anuncia un `Tour de la Manada`, y ha anunciado que la Policía Foral tramitará diligencias ante la fiscalía y que el Instituto Navarro para la Igualdad interpondrá una denuncia por el uso "sin autorización" de un símbolo propio del Ejecutivo. "Desde el Gobierno de Navarra, evidentemente, rechazamos absolutamente la propia web y su contenido, y el fin que persigue lo desconocemos -ha afirmado-, lo que podemos compartir a estas horas es que Policía Foral, actuando de oficio, va a tramitar diligencias a fiscalía". Así, basándose en un "delito de odio", la Policía Foral va a solicitar como medidas cautelares "la suspensión de cualquier actividad que se propone en dicha página web hasta no haber un posicionamiento judicial al respecto". Según ha trasladado la portavoz, dicho cuerpo policial considera también "que se promueve la violencia contra las mujeres a pesar de que en la misma se hace un esfuerzo por lanzar mensajes contrarios". "Utilizan un símbolo de Gobierno de Navarra, la mano roja con la que pretendemos detener la violencia de género -ha denunciado-, y lo hacen sin autorización, algo que ha llevado al Instituto Navarro para la Igualdad a disponer una denuncia sobre esta cuestión, por esa falta de autorización y lo que supone en sí misma esa página web".