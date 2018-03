Cifuentes defiende la "legalidad y transparencia" del título de su máster

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que las explicaciones que ha dado la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) "no dejan lugar a dudas respecto a la legalidad y transparencia de todo el procedimiento" de la obtención de su máster en Derecho Público Autonómico.

A través de un comunicado, Cifuentes ha reaccionado así a la información publicada hoy por eldiario.es según la cual obtuvo este título con notas falsificadas al haber dejado dos asignaturas pendientes de presentarse, aunque dos años después, en 2014, una funcionaria cambió los "no presentado" por "notable".

La presidenta regional ha dicho que las explicaciones públicas ofrecidas esta mañana por el rector de la URJC, Javier Ramos, acreditan que las irregularidades a las que ha hecho referencia eldiario.es "carecen del más mínimo fundamento".



El rector ha relatado que, según la información recabada "en las últimas 24 horas", Cristina Cifuentes se matriculó en ese máster en 2011-2012 y lo cursó y aprobó todas las asignaturas con distintas calificaciones ese mismo año académico.



Además del comunicado, la presidenta regional ha remitido a los medios de comunicación varios documentos que según ella acreditan que ha cumplido los requisitos para obtener esa titulación, entre ellos la matrícula del máster, el certificado del pago de las tasas de expedición del título y el de las calificaciones obtenidas en cada una de las materias.

También ha adjuntado un correo electrónico del profesor Pablo Chico del 23 de octubre de 2014 en el que éste solicita a la funcionaria de la URJC Amalia Calonge que subsane un error en la transcripción de sus calificaciones, así como el acta del trabajo de fin de Máster "El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana" calificado con un 7,5 a fecha del 2 de julio de 2012.



Sin embargo, el periódico informaba de que Cristina Cifuentes aprobó todas las asignaturas excepto "La financiación de las comunidades autónomas", de tres créditos, a la que no se presentó, y el "Trabajo de Fin de Máster", que suponía 24 créditos, aunque dos años más tarde se habrían cambiado las notas y Cifuentes pagó su título.



La dirección nacional del PP, que había pedio esperar a que la presidenta diese su versión, ha dicho esta tarde que confía "plenamente en ella".



La oposición en bloque le ha pedido explicaciones sobre sus notas, incluido su socio de investidura, y los grupos parlamentarios esperan abordar este asunto, para lo que habría que modificar el orden del día o convocar un pleno extraordinario.



El portavoz de Cs en la Asamblea, Ignacio Aguado, le ha exigido hoy "explicaciones urgentes", mientras que el presidente, Albert Rivera, ha advertido de que la "presunta falsificación" va "más allá del pacto de investidura" ya que "es una posible participación en un delito penal".



El acuerdo entre el partido naranja y Cifuentes exige en su punto tres la marcha de cualquier cargo público que "haya falsificado o engañado en relación a su currículum o su cualificación profesional o académica".



También el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha dicho hoy que pedirán la dimisión si ésta no da explicaciones "claras y precisas". "En cualquier país de nuestro entorno, cualquier presidente del Gobierno, sea regional o nacional, hubiese dimitido ya ante una situación de estas características", ha declarado Franco.



En la misma línea, la portavoz de Podemos en la cámara autonómica, Lorena Ruiz-Huerta, ha dicho que Cifuentes "solo puede hacer dos cosas", demostrar que las informaciones son falsas o dimitir.



"En Alemania dimitió un ministro por copiar tres párrafos de su tesis doctoral. Si efectivamente a Cifuentes le han aprobado asignaturas que nunca aprobó falsificando un documento público, su dimisión debe ser inmediata. Los estudiantes de verdad se esfuerzan, no hacen trampas", ha afirmado el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.