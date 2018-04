Cifuentes defiende que su máster es "perfectamente real y legal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido hoy en la Asamblea regional que su máster es "perfectamente real y legal".

Cifuentes ha dicho que el pleno de hoy es "irregular" y "antirreglamentario" y que está compareciendo para defender su "honor político, personal y profesional" respecto a las informaciones del máster.

"Acudo a esta Cámara con firme voluntad de ofrecer todo tipo de explicaciones y defender mi honor no sólo político, sino personal y profesional", ha dicho al inicio de su comparecencia.

En su intervención Cifuentes ha subrayado: "Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Ni falsedad, ni falsificación. Estamos hablando de mi título que a mí no me aportó ningún nivel académico que no tuviera previamente antes de su realización".

Cifuentes ha acudido a petición de la oposición para explicar las supuestas irregularidades del máster que hizo en la Universidad Rey Juan Carlos.