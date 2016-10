La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este lunes que ir a las terceras elecciones generales es "algo a evitar" y sería "realmente malo" para el país, a pesar de que el PP pudiera salir beneficiado y subir en número de votos en esos hipotéticos comicios.



"Hay que mirar por el interés de España", ha indicado Cifuentes, para insistir en que unas nuevas elecciones sería algo perjudicial para España, por el gasto que implica y por posibles sanciones de la UE al no remitirse los presupuestos para 2017.



La también presidenta de la gestora del PP de Madrid ha afirmado que es partidaria modificar la ley electoral para ir a un sistema de mayorías reforzadas y evitar que una fragmentación parlamentaria "pueda hacer imposible gobernar".



Por otro lado y preguntada por si en el próximo congreso del partido se tiene que abordar la renovación dentro del PP, Cifuentes ha señalado que la renovación "hay que hacerla día a día" y no "plantearla en un congreso".



Cifuentes ha insistido en su compromiso de celebrar un congreso regional del PP sea "abierto" y que sean los militantes los que elijan a su nuevo líder.



Además, ha señalado que ella es una defensora de la política de centro y de la libertad de elección de los ciudadanos, aparte de recalcar que se ha comprometido a no subir los impuestos en Madrid.



La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha criticado el sistema de financiación "satánico" que dejó el Gobierno socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero y que resta recursos a la región.



Por otro lado, Cifuentes ha asegurado que "no tiene absolutamente nada en común" con Podemos y ha criticado a Ahora Madrid por "paralizar la inversión" y desplegar "urbanismo ideológico" en la capital.