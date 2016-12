Ciudadanos aprobará el techo de gasto tras un acuerdo con el Gobierno

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que su partido votará a favor del techo de gasto en el Congreso tras haber alcanzado un acuerdo con el Gobierno para destinar casi 4.000 millones de euros a las medidas incluidas en el pacto de investidura firmado con el PP el pasado agosto.



"Hay un acuerdo con el Gobierno para apoyar el techo de gasto", ha declarado Rivera en rueda de prensa en la sede de C`s, donde ha precisado que a cambio de ese respaldo, el Ejecutivo se ha comprometido a destinar 3.850 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 a las reformas del pacto.



En cambio, la formación naranja no apoyará el decreto sobre la subida de impuestos porque, si bien defiende la reforma en el Impuesto de Sociedades, rechaza la subida de los tributos especiales, así que ha decidido abstenerse.



"La vía no es meter la mano en el bolsillo de los españoles en vez de perseguir el fraude fiscal", ha manifestado Rivera, que ha transmitido la posición adoptada este viernes por el Comité Ejecutivo de Ciudadanos.



PARTIDAS COMPROMETIDAS POR EL GOBIERNO



El presidente de C`s ha indicado que su partido lleva varias semanas negociando con el Gobierno y que el acuerdo anunciado este lunes, con el que ha dicho estar "satisfecho", lo cerró él mismo con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, este domingo por la tarde.



Según ha explicado, Ciudadanos puso tres condiciones, que eran no subir el IVA ni el IRPF, no hacer recortes en sanidad, educación y dependencia y dedicar partidas presupuestarias a nuevas políticas "para la clase media y trabajadora", unas exigencias que, a su juicio, "se cumplen".



Rivera ha detallado que "hay un compromiso" del Gobierno para que en los próximos presupuestos figuren la tarifa plana de un año para la cuota que pagan los autónomos, el incremento del permiso de paternidad en dos semanas, el complemento salarial, el cheque de formación para los desempleados de larga duración, la inversión en I+D+i para la Red Cervera y el incremento de la financiación de los servicios de dependencia, la educación (gratuidad de los libros de texto y refuerzo de profesores), la Justicia y la lucha contra el fraude fiscal.



Asimismo, ha señalado que el PP ha garantizado un recorte de 1.000 millones de euros en duplicidades y "grasa" de la Administración Pública. En cuanto a la amnistía fiscal, C`s sigue esperando que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abandone su actitud "pasiva" y aclare cómo va a reclamar a los defraudadores que se acogieron que paguen por el 10% de los capitales aflorados, como establecía la ley, y no el 3%, como finalmente hicieron.



Respecto a la futura negociación de los PGE, ha advertido al Ejecutivo de que si al final no reserva esos casi 4.000 millones de euros para incluir las citadas partidas o si hay subidas del IRPF o el IVA o recortes en los servicios sociales básicos, Ciudadanos votará en contra. Por el contrario, si el Gobierno cumple, los aprobará.



DE 5.000 MILLONES A CASI 4.000



El presidente de la formación naranja considera que "buena parte" de las políticas que viene defendiendo C`s se puedan ver plasmadas en los presupuestos de 2017, aunque ha reconocido que el gasto previsto es "un 20 o un 25% menor" que el que preveía el pacto de investidura, que fijaba un gasto de 5.000 millones de euros en 2017 para políticas sociales y de reactivación económica.



Para justificar esta bajada, Rivera ha mencionado la dificultad de reducir el déficit del 4,6% del PIB este año al 3,1% el próximo sin subir los impuestos principales y sin hacer recortes, y teniendo en cuenta el aumento del margen de déficit que el Gobierno ha concedido a las comunidades autónomas, hasta el 0,6%.



"Es un poco cuadrar el círculo, pero ha cuadrado", ha concluido antes de recordar que las medidas del acuerdo suscrito en agosto con el PP se tienen que desarrollar a lo largo de toda la legislatura. "En tan solo un mes de legislatura han pasado más cosas que en los últimos cuatro años, pero tienen que seguir pasando muchas cosas para que el Gobierno cumpla el acuerdo", ha afirmado.



A su modo de ver, Ciudadanos es "el único partido que está logrando cambios concretos en políticas concretas para la clase media", desde la oposición y con solo 32 escaños. Respecto a si su formación cree que el Gobierno la ha ninguneado en las negociaciones en favor del PSOE, Rivera ha contestado que ya defendían antes que la implicación de los socialistas era necesaria. "Celebro que el PSOE pase del `no es no` a sentarse en una mesa", ha destacado.