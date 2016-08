Coalición Canaria apoyará la investidura de Mariano Rajoy

Coalición Canaria y el Partido Popular firmarán mañana martes un acuerdo para facilitar la investidura del actual presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, tras analizar el documento de PP y Ciudadanos (C`s) y no encontrar "ningún apartado que impida el cumplimiento" a las 14 medidas de la `agenda canaria` adoptadas entre nacionalistas y populares.



Así lo ha informado este lunes en una rueda de prensa el secretario general de CC, José Miguel Barragán, quien aclaró que este acuerdo entre CC y PP se firmará mañana en el Congreso de los Diputados, pues reiteró que la última condición para una hipotética investidura de Rajoy "era analizar el documento entre C`s y el PP".



Para CC, la hoja de ruta de la agenda canaria en el compromiso Canarias-Estado se mantiene, tras firmar con el PP la noche del pasado sábado el documento definitivo que garantiza, entre otras cuestiones, la políticas de empleo en Canarias, el Régimen Económico y Fiscal (REF), las políticas energéticas y que las modificaciones de las diputaciones provinciales no afecten a los cabildos.



En este sentido, los nacionalistas consideran que el acuerdo entre Ciudadanos y el PP "no tiene puntos en contra de los intereses generales de Canarias", si bien "este documento no nos compromete en el futuro a la posición que, en cada caso, CC pueda adoptar en cada una de las medidas que contiene", manifestó Barragán.



Asimismo, el portavoz de los nacionalistas agregó que solo CC-PNC ha sido capaz de poner a Canarias en el mapa político español "con el impulso de la agenda canaria".



No obstante, a juicio de CC, el documento de acuerdo con 150 medidas entre PP y Ciudadanos plantea "plazos incumplibles a primera vista" e insiste en "medidas legislativas pretenciosas, desde el primer mes de gobierno, si se quiere buscar el consenso, sabiendo las dificultades que esto conlleva", dijo Barragán.



Comentó que en muchos aspectos el documento "parece más un programa electoral que un acuerdo de gobierno" y la ficha financiera de ingresos y gastos "es más una condición formal impuesta por Ciudadanos que algo ajustado a la realidad".



Para CC, los temas básicos de Estado se cumplen, como la compatibilidad entre la estabilidad presupuestaria y los servicios públicos, el pacto por la educación, la mejora de los derechos de los trabajadores (como el contrato de protección creciente) y la revisión del Pacto de Toledo para garantizar las pensiones públicas.



Barragán también citó una batería de medidas que comparte CC, como la reforma del sector eléctrico, las pensiones, el apoyo al sector turístico o la reducción de las listas de espera en sanidad o la lucha con la corrupción.



Además, calificó de "correcta" la medida 123 sobre modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas "porque preserva nuestro REF" e insistió en que "no hay nada sobre afectación a los cabildos insulares".



Por último, el portavoz de CC explicó que existen otra medidas de "perfil centralizador" en lo referente al "sistema electoral o la unidad de España", entre otras.