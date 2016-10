Colau promete dejar "sin efectos prácticos" la sentencia del Constitucional

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha comprometido hoy a dejar "sin efectos prácticos" la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado la prohibición de las corridas de toros, aprobada por el Parlament en 2010.



"Haremos todo lo posible para dejar sin efectos prácticos la sentencia", ha asegurado la alcaldesa, que ha explicado que los servicios jurídicos llevan días estudiando la cuestión y que la normativa municipal que impide infringir sufrimiento a los animales esta vigente.



La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los presidentes de la mayoría de los grupos municipales, excepto C`s y PP, que han declinado la invitación de Colau, han comparecido ante los medios para reiterar el compromiso de la capital catalana contra el maltrato animal y han reafirmado la vocación antitaurina de la ciudad.



La alcaldesa ha argumentado que carece de sentido que la administración intervenga en los casos de maltrato a los animales en la calle y permita infligirlo en un espacio cerrado en el marco de un espectáculo.



Colau ha anunciado que preparan una declaración institucional para el próximo pleno en la que el Ayuntamiento de Barcelona se pondrá a disposición del Parlament y del gobierno de la Generalitat para buscar cómo dejar sin efecto la sentencia del TC y que no haya más corridas de toros, ni en Barcelona, ni en Cataluña.



El presidente del grupo municipal de CiU, el exalcalde Xavier Trias, ha considerado "muy grave" la sentencia y ha recordado que en Barcelona, no solo no se pueden hacer corridas de toros, sino tampoco espectáculos con animales.



"De ninguna manera se puede tolerar un paso atrás en este sentido", ha señalado Trias que ha considerado también "intolerable" y "sorprendente" que el TC cada día vaya sacando competencias a las comunidades autónomas".



Más duro ha sido el republicano Alfred Bosch, que ha asegurado: "Si el TC no respeta a los animales, no tenemos más remedio que no respetar al TC y sus decisiones", además de afirmar que la sentencia recuerda "épocas oscuras de la Inquisición".



"En la ciudad no se harán más corridas de toros, diga lo que diga el TC, y no cederemos", ha asegurado Bosch que descartado permitir que les obliguen "a tolerar maltratos y muerte de animales en un espectáculo".



El presidente del grupo municipal socialista y teniente de alcalde de Cultura, Jaume Collboni, ha reconocido que aunque no estén de acuerdo la sentencia del TC hay que cumplirla pero que "se estudiaran las vías legales para mantener aquello que el Parlament de Cataluña y la ciudad de Barcelona acordaron en su día, que es que no haya más corridas de toros ni en Cataluña ni en Barcelona".



CUP-Capgirem, por su parte, ha hecho un llamamiento a "desobedecer" al TC y "salir a la calle" para que haya una gran movilización contra la sentencia que ha calificado de "ataque a la soberanía del pueblo y a la municipal".