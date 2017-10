Colau defiende un frente común contra el 155 y reprocha el apoyo del PSOE a Rajoy

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este sábado "un frente democrático" para defender las libertades y el autogobierno, después de que el Gobierno haya anunciado que aplicará en Cataluña el artículo 155 de la Constitución.



En declaraciones tras la manifestación por la libertad de los presidentes de ANC y de Òmnium, Colau ha pedido que el PSC se incluya en ese frente común y ha reprochado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que apoye al presidente del Gobierno y líder del PP, Mariano Rajoy, para aplicar el 155.



Colau le ha recordado que "las bases le eligieron para decir 'no' a Rajoy, y no a apoyarlo como ha hecho ahora", y ha pedido al PSC que no apoye la aplicación de ese artículo.



Ha tachado de incomprensible el papel del PSOE, que "ha contribuido a la lucha antifranquista y a la conquista de la democracia" en Cataluña y toda España, además de tener un papel protagonista en la autonomía catalana, ha añadido.



Por eso, ha insistido en hacer "un llamamiento una vez más al PSOE" y a Sánchez para que no se alinee con el Gobierno ante lo que ha calificado de "involución democrática que supone uno de los días más terribles de los últimos 40 años".



CARLES PUIGDEMONT RESPONDIÓ



Ada Colau lo ha lamentado también teniendo en cuenta que la respuesta del presidente de la Generalitat al requerimiento del Gobierno fue que no llegó a declarar la independencia, por lo que "hizo el paso" de responder a la pregunta del Ejecutivo de Rajoy.



Pero "ha habido una respuesta absolutamente autoritaria", con un "ataque a los derechos y libertades fundamentales", ha criticado.