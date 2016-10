Colau ordenará el precinto del CIE durante los próximos días

El Ayuntamiento de Barcelona ordenará el precinto del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca en los próximos días, con un plazo de, como mínimo, 20 días "para que genere el mínimo trasiego posible", según ha anunciado hoy el teniente de alcalde de Ciudadanía, Jaume Asens.



El teniente de alcalde ha señalado que la primera orden de cese de la actividad de CIE que dio el ayuntamiento, y que los responsables del centro no han obedecido ni recurrido, "ya es firme" y que el ayuntamiento sólo espera un informe de los Bomberos para dictar orden de precinto por los problemas de seguridad que conlleva la falta de licencia municipal para la actividad que lleva a cabo.



Si como ha sucedido con la primera orden de cese, los responsables del CIE de la Zona Franca desobedecen y no cesan la actividad ni piden la suspensión cautelar del precinto, el ayuntamiento acudirá a la justicia para que sea un juez el que suspenda la orden o les obligue a desalojar.



Asens lo ha anunciado en declaraciones a los medios con motivo de la huelga de hambre indefinida que 40 internos en el CIE barcelonés mantienen en protesta por las condiciones en que viven y en demanda de que de les dejen en libertad en vez de ser expulsados de España.



El concejal de En Comú Podem ha manifestado el "apoyo explicito a esta acción de carácter pacífico" y, a la vez, su preocupación por la salud de los internos en huelga de hambre en el centro que, según ha explicado, tiene unos servicios médicos precarios y externalizados, con un médico a media jornada y un enfermero para 200 internos.



El teniente de alcalde ha explicado que el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto a disposición de la Delegación de Gobierno diversos recursos sanitarios municipales para atender a los internos en huelga de hambre y estaría "satisfecho si aceptan".



Asens que ha intentado hacer la oferta personalmente por teléfono a la Delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, pero no ha podido porque la delegada estaba en el AVE y había problemas de cobertura.