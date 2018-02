Colau relata que el Rey le trasladó que "su papel era defender la Constitución"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha relatado este lunes que en la conversación que mantuvo con el Rey Felipe VI durante la inauguración del Mobile World Congress (MWC), el monarca le trasladó que "su papel era defender a la Constitución".

"Es una cena que organiza la GSMA --asociación que agrupa la industria del móvil e impulsa el evento-- en nuestra ciudad, por lo que evidentemente teníamos que estar", ha argumentado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, respecto a su decisión de no acudir a la Recepción del Rey, pero sí a la cena de este domingo en el Palau de la Música Catalana.

Colau ha explicado que pudo hablar unos minutos con el Rey antes de cenar y le trasladó que su negativa a acudir a la Recepción --conocido como `besamanos`-- no era personal sino que pretendía reflejar el malestar de parte de la sociedad catalana por la actitud del monarca tras el referéndum ilegal del 1 de octubre.

"El Rey fue muy educado y, resumidamente, me dijo que su papel era defender la Constitución", ha señalado Colau, añadiendo que ella le respondió al monarca que había muchas formas de defenderla.



Colau ha precisado que también saludó a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aunque no llegó a "hablar con detalle" con ella. Según ha afirmado, no pudo hacerlo luego porque, pese a estar sentadas en la misma mesa, estaban a varios metros de distancia, ha dicho.