El Comité Federal retrasa su inicio por las discusiones por los preparativos

La reunión del Comité Federal del PSOE aún no ha comenzado debido a las discrepancias que mantienen la Ejecutiva en funciones y el sector crítico sobre la constitución de la Mesa y el orden del día, aspectos clave para determinar que facción puede hacerse con el control del partido.



La sesión estaba convocada a las 9.00 horas, pero aún no se ha acordado la elección de la Mesa del Comité Federal, el órgano encargado de dirigir el debate, han informado a EFE fuentes del partido.



Los afines a Sánchez y los detractores no se ponen de acuerdo sobre si el Comité Federal lo debe constituir la dirección en funciones o la Mesa.



El órgano que dirige el Comité Federal está integrado por tres vocales, por lo que su control se antoja relevante para ver si se mantiene el orden del día o se modifica, como quieren los detractores de Sánchez.



La convocatoria, acordada por la Ejecutiva en funciones el pasado jueves, fija dos puntos: dar cuenta de la dimisión de los 17 miembros de la Ejecutiva y convocar el congreso en noviembre y las primarias a secretario general el 23 de octubre.



Los críticos, en cambio, quieren que se certifique que la dirección está disuelta y que se nombre una gestora que pilote al partido hasta celebrar el congreso una vez que se forme el gobierno.



Ferraz no ha permitido todavía la entrada de los periodistas al interior de la sede.



Las reuniones del Comité Federal se celebran a puerta cerrada.



La única parte en abierto es la intervención inicial de Pedro Sánchez, si bien en esta ocasión, ha renunciado a intervenir ante la situación de interinidad en la que se encuentra tras la dimisión de varios miembros de su Ejecutiva.