Un compromiso fiel contra la caza con perros

Cientos de personas, junto a otros tantos canes, se han manifestado hoy en una marcha contra la caza con perros y ha reivindicado que este tipo de práctica lleva al "abandono sistemático" de los animales al finalizar la temporada.



La marcha comenzó en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y terminó con una concentración que en Cibeles contra la caza con perros, convocada por la plataforma No a la Caza (NAC) en la capital y en otras 25 ciudades de la geografía española.



Según ha explicado a Efe el portavoz de la plataforma, David Zurdo, esta manifestación pretende "visibilizar" el problema del maltrato y abandono ya sean galgos, podencos o perros de reala.



"Al finalizar la temporada de caza muchos animales son abandonados de forma sistemática y en una condiciones de barbarie, como podemos comprobar en las redes sociales", ha afirmado Zurdo.



La concentración, que se celebra desde 2010, pretende concienciar a la sociedad acerca de que los perros utilizadas para cazar, fundamentalmente galgos y podencos, "no deben ser considerados útiles o herramientas de trabajo sino seres vivos que sienten y que necesitan cuidados", ha añadido.



Igualmente, ha reivindicado que esta situación "no se puede permitir en el siglo XXI" y ha criticado que España es el "único país de Europa" que sigue permitiendo la caza con perros.



Zurdo ha invitado a aquellos que quieran convivir con un perro a "adoptar en lugar de comprar" porque es "ilícito" el negocio que se crea alrededor de la cría canina.



Ha señalado que cuidar de un perro es una "responsabilidad" y ha pedido a las familias que piensen en que "esos cachorritos tan adorables" serán adultos y "deberás seguir queriéndoles y respetándoles cuando crezcan".



Durante la marcha los humanos han estado acompañados de sus perros, en su mayoría galgos, pero también se ha dejado ver algún cerdo vietnamítica rodeado pacíficamente de otros perros.



"No son de caza, son de casa", ha sido el signo más coreado durante la marcha.



Según un estidio publicado en 2015 por la ONG SOS Galgos, se estima que cada año son abandonados 50.000 galgos, principalmente en regiones como Extremadura, las dos Castillas, Andalucía y Aragón, una vez concluida la temporada de caza.