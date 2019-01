La Comunidad de Madrid rechaza la propuesta "radical" planteada por los taxistas

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha manifestado su rechazo a la última propuesta planteada por los taxistas para regular los vehículos de alquiler con conductor (VTC), al considerar que presenta un planeamiento "aún más radical" e "inaceptable en todos sus términos", que sólo persigue la "eliminación de las VTC".



Así lo ha indicado Garrido en una comparecencia ante los medios realizada tras analizar la propuesta del taxi, en la que además ha reclamado una legislación a escala nacional que evite una situación de "17 reinos de taifas" para esta actividad.

El presidente del Gobierno regional asegura que en Madrid van a fomentar una reforma del reglamento del taxi con el objetivo de dar respuesta a sus necesidades

Garrido respondió de esta forma al documento de propuestas presentado en la misma mañana de este miércoles por las asociaciones del taxi de Madrid, en el que piden que los VTC de Uber y Cabify se contraten con una antelación de al menos una hora y que no puedan realizar trayectos de menos de cinco kilómetros.



El presidente de la Comunidad aseguró que estas pretensiones "hablan por sí mismas", dado que plantear un mayor tiempo de antelación que el aprobado en Cataluña, "que ya de por sí es un desastre", aseguró. También considera "inviable" para el sector de las VTC exigir un recorrido mínimo.

"La Comunidad de Madrid no va a legislar para eliminar un sector como la VTC, que valoran de forma positiva muchos madrileños", ha reiterado Garrido

Según asegura, una regulación como la que proponen los taxistas llevaría a que las empresas VTC realizaran reclamaciones millonarias que "comprometerían" las cuentas públicas.



Además, ha agregado que el Ejecutivo autonómico cree en la "libertad de elección" como estímulo para la prestación de estos servicios de movilidad.

Fomento

El presidente de la Comunidad de Madrid se ha referido también al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a quien ha definido como el ministro "más indolente e inoperante de la historia" por no asumir su responsabilidad de legislar sobre la convivencia del taxi y la VTC y "lavarse las manos como Poncio Pilatos".



Garrido ha calificado de "vergonzosa" la "huída" y la "desaparición" del ministro cuando las protestas de los taxistas tomaban las calles de Madrid y ha avanzado que este jueves los grupos parlamentarios le pedirán explicaciones al respecto durante su comparecencia en el Congreso.

Vuelta de competencias al Estado

De hecho, expresó su confianza en que de esta comparecencia salga una propuesta para que las competencias para regular la VTC vuelvan al Gobierno central.



De igual forma, el presidente regional ha criticado también la "dejación de funciones" en que, a su juicio, ha incurrido la Delegación del Gobierno con la connivencia del propio Ábalos, al permitir que los sectores "radicalizados" del taxi tomaran de forma "impune" las calles de Madrid, así como las "intimidaciones" que ha recibido su Ejecutivo autonómico por parte de varios colectivos, entre los que ha citado a partidos políticos.



Preguntado sobre si pensaba tomar acciones legales por esas intimidaciones, Garrido ha dicho que no se va a interponer ninguna denuncia contra ningún colectivo pero ha ahondado en que "todo el mundo ha podido ver esas imágenes" al respecto.



"Propuestas radicales no vamos a asumir", ha insistido el presidente de la Comunidad de Madrid para transmitir a los taxistas que no están de acuerdo con estas posturas radicales, y que a su juicio son "muchos", que el Ejecutivo regional es su "aliado" y que aplicará medidas para la convivencia armónica de ambos sectores.



Finalmente, Garrido ha insistido en que sobre esta tipo de propuestas no van a negociar y no se prevé contactos con el sector sobre esta base de planteamientos "radicales". "Lo dicho en el primer día también vale para el día diez".