Una concejala del PP dice que la prostitución es "para discapacitados y feos"

La concejal del PP en Pinto (Madrid) Rosa María Ganso cree que muchas personas "con discapacidad" utilizan la prostitución "porque no les queda otro remedio", hay personas que "son nacidos feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios...(sic), claro que sí, porque en la sociedad no somos todos rubios guapos y bonitos...".

Con estos argumentos, según un audio que publica la cadena SER, Ganso defendía el 31 de mayo pasado, en el pleno del Ayuntamiento de Pinto, el voto en contra del PP a una propuesta del PSOE para regular la prostitución en la localidad.

El PP de Madrid ha dicho al respecto que no comparte las afirmaciones de la concejal Ganso, que "no pertenecen a ningún argumentario" del partido

Según fuentes del PP, es necesario escuchar la "intervención completa" de su concejal, pues "se está difundiendo un corte breve", aunque añade que "lo que dice (Ganso) no pertenece a ningún argumentario del PP y no lo compartimos".

En el audio grabado el día del Pleno Ganso asegura que hay hombres que "han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios...", y que "en la sociedad no somos todos rubios, guapos y bonitos...".

En su argumentación, la concejal del PP dice que "uno de cada tres (hombres) son puteros", de quienes se desconoce "la situación familiar que puedan tener", o que "hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio".

El vídeo y el audio divulgado por la SER procede de un mensaje de Podemos Pinto en la red social Twitter, que este grupo político publica con la leyenda: "Una concejala del PP de Pinto justifica la prostitución como un servicio para los `feos` y los `discapacitados`".

Según la SER, la moción del PSOE no prosperó ante la abstención del grupo gobernante en Pinto, Ganemos, y de Ciudadanos, y porque los votos socialistas a favor fueron menores a los contrarios del PP.