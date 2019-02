Concentración en Madrid por España: "La unidad nacional no se negocia"

El manifiesto de la concentración convocada por PP y Cs, con el apoyo de Vox, en la Plaza de Colón ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que "la unidad nacional no se negocia" y que los españoles "no están dispuestos a tolerar más traiciones, ni concesiones".

"Los acontecimientos de los últimos días suponen una humillación del Estado sin precedentes en nuestra vida democrática", reza el manifiesto, leído por los periodistas Carlos Cuesta, María Claver y Albert Castillón, ante la presencia de miles de personas que han respaldado la protesta, cuyo lema ha sido "Por una España unida, ¡elecciones ya!".

En el texto, se subraya que "ningún gobierno está legitimado para negociar con la soberanía nacional" y que las cesiones "intolerables" de Sánchez representan "la renuncia del Gobierno a cumplir con su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución".

45.000 personas

Unas 45.000 personas asistieron a la manifestación celebrada este domingo en Colón, según datos de la Policía Nacional facilitados por la Delegación de Gobierno.

La gente, al grito de `España unida jamás será vencida`, coincidió en su rechazo al diálogo y corearon lemas como `Puigdemont, a prisión`, `Fuera el okupa`, `No necesitamos mediadores`, `España no está en venta¡ y `Con la soberanía nacional no se mercadea`.

El lema Unidos por España ha sido `trending topic` en Twitter. La protesta arrancó a las 12.00 horas bajo el lema `Por una España unida, elecciones ya`.