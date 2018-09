Los concursos de la televisión se juegan ahora en el móvil

A las diez de la noche, una media de 50.000 personas en España están atentas a las pantallas de sus móviles para responder en unos segundos a doce preguntas y conseguir un premio con Q12 Trivia, un nuevo formato de concurso en directo a través del teléfono que aspira a competir con televisión.



Este juego saltó a España el pasado 26 de junio y desde su llegada no ha parado de crecer, ya que en menos de tres meses han superado los 50.000 usuarios en el horario estelar televisivo de las diez de la noche.



"Empieza un nuevo programa de Q12 Trivia". Es el mensaje que aparece en las notificaciones del móvil y a partir de ahí comienza una cuenta atrás que da paso a una cabecera y a la aparición del presentador.



La aplicación cuenta con un formato casi televisivo, una especie de "app-programa", con dos conocidos presentadores: Toni Cano y Juanjo de la Iglesia, uno de los conductores del mítico "Caiga quien caiga".



"Es el primer programa al estilo 'quiz show', que se emite en directo a través del móvil en España, un atractivo e innovador formato con el que miles de concursantes pueden participar desde cualquier lugar y ganar dinero en metálico", explica en declaraciones a Efe su fundador, Carlos Alcántara.



La dinámica del juego, que dura 15 minutos, es muy simple: un presentador desde el estudio plantea doce preguntas, al más puro estilo del juego Trivial, y se dan tres opciones de respuesta que hay que contestar en un tiempo límite de diez segundos, en los que no da tiempo a consultar en internet ni en ningún libro.



Quien acierta las doce preguntas es el ganador del bote diario y quien falla queda eliminado pero puede continuar viendo el programa.



El premio, que se reparte entre los vencedores a través de un sistema de pago electrónico, es de 250 euros y de 1.000 el del bote especial de los domingos, pero a partir de hoy ascenderá a 500 euros y a 2.000, respectivamente.



Los creadores del juego creen que el principal objetivo de los concursantes no es ganar dinero, ya que la media de recompensa son 20 euros -alrededor de 3.000 personas han conseguido acertar las 12 preguntas-, sino participar en "un punto de encuentro" en el que familiares y amigos ponen a prueba su intelecto y "se divierten".



La aplicación, que se descarga gratuitamente en su versión iOS y Android, ha superado ya las 230.000 descargas y cuenta con una media de 50.000 conexiones diarias, cuando en julio contaba con menos de 3.000.



Alcántara destaca que está subida exponencial se ha logrado gracias "al boca a boca" ya que no han invertido nada en publicidad y ha asegurado que, por ahora, "no cuentan con beneficios".



"Solo queremos -explica- que cada vez haya más usuarios y después establecer contratos con posibles patrocinadores".



El dinero de los "botes", revela, sale "del bolsillo" de fondos propios e inversores y que, como empresa emergente, están intentado posicionarse "fructíferamente en el mercado para buscar más adelante la rentabilidad".



En su base de datos recopilan el nombre de usuario, número de teléfono y, en el caso de que resulte ganador, su cuenta de Paypal, y afirma que no tienen intención de mercadear con los datos.



Q12 Trivia es heredero del formato norteamericano HQ Trivia, de los creadores de Vine, y la compañía decidió comenzar en España pero con miras a América Latina.



"Elegimos el mercado español porque está preparado para que un proyecto de estas características triunfe ya que somos usuarios de teléfonos inteligentes y estamos acostumbrados a este tipo de concursos en la televisión, pero el siguiente paso será América Latina", ha avanzado Alcántara.