El Congreso 'aplaza' la designación de Fernández Díaz como presidente de Exteriores

El Congreso de los Diputados ha decidido `congelar` la designación del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores atendiendo la petición del PP, que pretende que este nombramiento, que cuestiona toda la oposición, acabe contando con el apoyo del PSOE.



En su turno, el portavoz del PP en la comisión, José Ramón García Hernández, ha recordado el pacto de reparto de presidencias de comisión alcanzado a principios de legislatura, que daba autonomía a cada grupo para elegir a sus candidatos, y ha recordado que "los pactos están para cumplirse" y para no caer en posiciones "antipolíticas" o "populistas".



El portavoz de Exteriores de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, candidato alternativo de las minorías, ha insistido en aprovechar el aplazamiento para pedir un informe de idoneidad sobre Fernández Díaz a la comisión de Calidad de la Democracia, una pretensión que PP y PSOE han coincidido en desechar.



La oposición ha aceptado el aplazamiento, pero ya han avisado de que no van a variar su rechazo a que Fernández Díaz, reprobado por el Congreso y objeto de una comisión de investigación por su labor en Interior, sea `premiado` con una Presidencia de comisión. El exministro, que ayer dijo no entender la polémica entorno a su persona, no estaba presente en la sesión.