El Congreso autoriza juzgar a Homs con el rechazo de Podemos y nacionalistas

El pleno del Congreso ha aprobado con el voto a favor del PP, PSOE y Ciudadanos y el rechazo de Unidos Podemos y los nacionalistas, conceder el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para poder actuar contra el portavoz del PDECat, Francesc Homs, por la consulta soberanista del 9N.



En un debate y votación a puerta cerrada tal y como marca el Reglamento del Congreso, la Cámara baja ha dado luz verde por 248 votos a favor y 91 en contra -según fuentes parlamentarias- a levantar el aforamiento de Homs, que ahora deberá responder ante el Supremo por los delitos de desobediencia y prevaricación.



Nada más aprobarse su suplicatorio, el propio Homs ha alertado que el discurso del "diálogo" con Cataluña que proclama ahora el Gobierno central esta "vacío de contenido" y ha lamentado la ceguera del Ejecutivo hacia lo que, a su juicio, está sucediendo en la sociedad catalana.



Ya unas horas antes de la votación, Homs ha recibido el apoyo del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que se ha desplazado a Madrid para expresarle personalmente su respaldo, y también de los partidos nacionalistas del Congreso, como el PNV, Compromís y Bildu, a los que se ha sumado también Unidos Podemos.



En una comparecencia conjunta, todos habían reclamado que el Congreso no diera el plácet para juzgar a Homs "por defender una idea no violenta".



Puigdemont ha advertido de que el suplicatorio "llenará de más piedras la maleta del diálogo" y convertirá en "mera retórica" los supuestos gestos del Gobierno en la búsqueda de una solución al desafío soberanista.



"Hoy se va a escribir una página vergonzante del parlamentarismo español. Hoy es el día en que la decisión de los votantes catalanes va a ser violentada, el día en que mi voto como ciudadanos va a ser invalidado por quien debería garantizarlo", ha proclamado.



También, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha reafirmado el compromiso del Gobierno catalán "con la democracia, el voto de los ciudadanos, las urnas y el referéndum" y ha criticado que se vote el suplicatorio contra Homs al mismo tiempo que Jorge Fernández Díaz preside una comisión parlamentaria.



Ha arropado también a Homs el presidente de su partido, Artur Mas, que ha proclamado que permitir que Homs sea juzgado es "un acto de flagrante injusticia" y una "vergüenza para España".



Según su criterio, no se quiere juzgar a Homs por desobediencia o prevaricación, sino por defender de forma pacífica la idea de la independencia y por poner unas urnas para que los catalanes pudieran manifestar su opinión.



Opinión que contrasta con la de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha garantizado que ningún poder público persigue a nadie y lo único que hace es defender la ley porque esa es la mejor garantía de que nadie impone su voluntad arbitraria a otro.



"No judicializa nadie más la vida política que aquellos que han decidido situar la política catalana fuera de la ley, la Constitución y las sentencias judiciales", ha alertado.



En esta línea, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha acusado a Unidos Podemos y a los partidos nacionalistas de pretender imponer una "Justicia a la carta" e intentar proteger a Homs de la acción del Tribunal Supremo.



Hernando ha sido especialmente crítico con Podemos, que, a su juicio, por un lado hace "bandera" de la supresión de los supuestos privilegios de los políticos, pero que, cuando tiene la oportunidad de votarlo en el Congreso, se opone a que se retire el aforamiento a un diputado independentista por ser su "amigo".



El PSOE también ha defendido su apoyo a que se conceda el suplicatorio porque está "a favor de que se juzgue" a Homs y de que "no se privilegie a nadie por su condición de diputado".



Según su portavoz, Antonio Hernando, si el Congreso no concediese el suplicatorio al Tribunal Supremo, "una persona no sería juzgada" y Homs "no estaría en una situación similar" a los otros miembros del gobierno catalán que van a serlo.



Opinión similar que la expresada por Ciudadanos, que ha subrayado que los políticos no pueden estar por encima de las leyes ni de los tribunales.



Por contra, el portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, ha lamentado que se quiera juzgar al diputado catalán por un asunto de naturaleza política y, aunque considera necesario revisar los aforamientos de los políticos, defiende que se mantenga la protección a Francesc Homs por este caso.



Una vez que el suplicatorio ha sido autorizado por el pleno, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, tendrá ocho días para dar traslado del mismo al Tribunal Supremo que, a su vez, tiene la obligación de comunicar a la Cámara todos los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado. E