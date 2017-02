El Mobile World Congress 2017 volverá a llenar hoteles y apartamentos de Barcelona y las ciudades vecinas con habitaciones que superan los precios de temporada alta dada la elevada demanda, prevista en un nuevo récord de más de 101.000 personas.



Ante esta gran afluencia, diversas aerolíneas, el AVE y el transporte público metropolitano han ampliado plazas y frecuencias para facilitar la movilidad del evento mundial, que dura cuatro días --desde el lunes al jueves--, aunque algunos congresistas alargan su estancia llegando el fin de semana previo o quedándose hasta el siguiente.



El Gremio de Hoteles de Barcelona prevé ocupación plena los días centrales del certamen, con más actividad a la habitual por estas fechas desde el fin de semana anterior y "buena ocupación, aunque inferior" el posterior, ha indicado a Europa Press un portavoz.



La organización del congreso y el gremio tienen acordadas 27.000 habitaciones para asegurar alojamiento a precios razonables, pero en el resto de habitaciones se superan los 3.000 euros por noche en las categorías superiores.



La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) también prevé una ocupación absoluta y colgar el cartel de completo durante el MWC, con precios similares a los alcanzados durante este evento en 2016.



Respecto a la restauración, el congreso se nota en que la Asociación de Concesionarios de Mercabarna (Assocome) estima que las ventas de productos se incrementarán hasta un 35% durante la semana, con productos de calidad y una demanda de productos de lujo como la langosta y el bogavante europeo que se multiplica por 10.



La seguridad también se refuerza teniendo en cuenta el nivel de alerta terrorista vigente, con novedades como la instalación de pilonas y barreras de hormigón en dos de los accesos al recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.



Además, el centro de coordinación policial --integrado en el recinto de Gran Via-- controlará el congreso con 600 cámaras de vigilancia.



El Mobile World Congress tendrá lugar en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona entre el 27 de febrero y el 2 de marzo, con actividades paralelas y el congreso para emprendedores 4 Years From Now (4YFN) en el recinto Montjuïc, así como otras actividades por la ciudad Barcelona y L`Hospitalet de Llobregat (Barcelona).



Esta edición contará con más de 2.200 expositores y más de 160 delegaciones institucionales, y se calcula un impacto económico de 465 millones de euros y 13.213 empleos temporales.