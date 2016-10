El Congreso tramitará la suspensión de la LOMCE pese al veto del Gobierno

La Mesa del Congreso ha acordado hoy con el voto en contra del PP, rechazar el veto acordado por el Gobierno a la tramitación de la proposición de ley que pide la suspensión del calendario de la LOMCE, iniciativa que seguirá su normal tramitación en la Cámara baja, han informado fuentes parlamentarias.



El Gobierno vetó el pasado viernes la tramitación de diez proposiciones de ley presentadas por los grupos políticos y por varias asambleas de las comunidades autónomas en aplicación de su prerrogativa constitucional de rechazar aquellas iniciativas que, a su juicio, afectan a los ingresos o gastos presupuestarios.



Además de la suspensión de la LOMCE, la Mesa del Congreso ha rechazado también el veto del Ejecutivo a una proposición de ley de modificación del Estatuto de los Trabajadores.



Fuentes parlamentarias han explicado que la Mesa ha rechazado el veto del Gobierno a esas dos proposiciones de ley al entender que no tienen afectación presupuestaria como argumenta el Ejecutivo, que ahora puede recurrir a su vez la decisión de la Cámara baja.



Por contra, el órgano de Gobierno del Congreso ha aceptado los vetos del Gobierno en otras cinco proposiciones de ley, y ha dejado en suspenso otras tres, a la espera de que el Gobierno amplíe su informe.



De ponerse en marcha la legislatura, esta situación podría repetirse en más ocasiones, con vetos cruzados a las iniciativas del Gobierno y los grupos.



El PP no cuenta con una mayoría holgada en el Congreso pero por contra puede paralizar la tramitación de iniciativas de la oposición, al igual que ésta puede rechazar o enmendar las presentadas por el Ejecutivo.



Ello provocaría un nuevo conflicto de atribuciones entre el poder legislativo y el ejecutivo, al igual que el que ya hay abierto por la falta de control al Gobierno en funciones.



Sobre este asunto se ha pronunciado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha respaldado la decisión de la Mesa de rechazar dos de los vetos que habían llegado del Gobierno.



"Demuestra que la Mesa va a decidir muchas cosas en esta legislatura, que Ciudadanos es decisivo y que el Gobierno si quiere poner en marcha legislatura tendrá que negociar, pactar y dialogar. No puede seguir la lógica de la mayoría absoluta y buscar apoyos en la oposición", ha destacado.



Por su parte, el portavoz del PDC, Francesc Homs, ha adelantado que su partido hará el "máximo esfuerzo" y todo lo posible para que el Ejecutivo del PP "sea impracticable" si encima, a su juicio, "se jactan de ponerle pegas" a la tramitación de iniciativas.



"Vamos a hacer todo lo posible para que esta legislatura sea un calvario para Rajoy", ha alertado.



A este asunto se he referido el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que duda de que todas las iniciativas que vetó el pasado viernes el Gobierno supongan un aumento de los gastos presupuestarios como argumentaba el Ejecutivo.



"Si arranca la legislatura habrá que hacer examen uno por uno de esas proposiciones de ley y las que no se ajusten a Reglamento y sea o no un abuso por parte del Gobierno, nosotros así lo manifestaremos", ha asegurado en los pasillos del Congreso.



Además de la paralización de la LOMCE, el Gobierno vetó proposiciones de ley sobre fomento del autoconsumo eléctrico, de modificación del estatuto de los trabajadores o sobre pobreza energética.



En cuanto a las iniciativas autonómicas, rechazó la de creación de un fondo de compensación a las víctimas del amianto, del País Vasco; la transferencia a Galicia de la autopista AP-9; una iniciativa sobre generación de energías renovables, de Murcia, y otra de apoyo a los emprendedores, de Baleares.