Conmoción en el mundo de los toros por la muerte del diestro de origen gallego Iván Fandiño

El torero de origen gallego Iván Fandiño falleció este sábado a consecuencia de una gravísima cornada inferida por un toro de la ganadería de Baltasar Ibán en la ciudad francesa de Aire Sur L`Adour.



El diestro, de 36 años, fue prendido por el tercer toro, cuando realizaba un quite con el capote por chicuelinas. El animal pisó el capote y el diestro cayó al suelo por el embiste del toro.



Pese a que logró levantarse, el toro le siguió, volvió a derribarle y fue en ese momento cuando el animal le metió el pitón por el costado derecho.



Una cornada de 15 centímetros que afectó a órganos vitales, entre ellos el pulmón, indicaron a Efe fuentes oficiales.



A toda prisa fue conducido a la enfermería por las cuadrillas y compañeros, a uno de los cuales, el francés Thomas Dufau, pronunció Fandiño sus últimas palabras: "Que se den prisa en llevarme al hospital que me estoy muriendo", según recoge el diario local Sud-Oest.



Fandiño estuvo más de una hora en la enfermería y no fue trasladado al hospital hasta que finalizó la corrida.



Durante ese largo tiempo, los doctores que le supervisaron en un primer momento, muy preocupados al no conocer todavía el alcance de la cornada, decidieron sedarle por completo, pues, según palabras de los propios galenos al apoderado de Juan del Álamo, Rui Bento Vasques, que accedió a la enfermería para interesarse por su estado de salud, el diestro pegaba "auténticos alaridos de dolor".



Después del festejo fue trasladado en ambulancia para recorrer los 33 kilómetros que separan las ciudades francesas de Aire Sur L`Adour y Mont de Marsan, pero Fandiño entró en el hospital "clínicamente muerto", según declaraciones al mismo diario del cirujano que lo asistió en el hospital "Layné".



El alcalde de Aire-sur-l`Adour, Xavier Lagrave, dijo a Efe que el matador fue asistido de forma inmediata en la enfermería de la plaza por el doctor Jean-Claude Darracq, quien certificó que sufría una cornada de 15 centímetros que afectaba a un riñón y al pulmón.



Fandiño era el más veterano de los componentes del cartel en la corrida de feria, que compartía con el torero local Thomas Dufau, nacido en Mont-de-Marsans, y con el torero de la ciudad española de Ciudad Rodrigo Juan del Álamo.



El diestro de Orduña (Vizcaya) había cortado una oreja en una faena muy aplaudida por una plaza que mostraba tres cuartos de entrada.



La muerte de Fandiño recuerda a la de Francisco Rivera "Paquirri", que también falleció en la ambulancia que le trasladaba de Pozoblanco a Córdoba, en el sur de España.



Con la muerte de Iván Fandiño, son dos los toreros fallecidos a consecuencia de una cornada en lo que va de siglo después de la de Víctor Barrio, que hace un año perdió también la vida en la plaza de toros de Teruel.



Iván Fandiño fue un torero que se abrió paso a golpe de afición y sacrifico. Forjado en las capeas en Guadalajara, se enfrentó siempre al sistema y a las grandes casas empresariales de la mano de su amigo y apoderado Néstor García, con quien trabajó codo con codo desde sus inicios hasta la funesta tarde de hoy en Francia.



Los Reyes han expresado sus condolencias por el fallecimiento de Iván Fandiño, al que han definido como "gran figura del toreo".



En un mensaje en Twitter, don Felipe y doña Letizia expresan su "sentido homenaje y nuestro recuerdo para Iván Fandiño, gran figura del toreo".



Asimismo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha lamentado su muerte y ha enviado sus condolencias a la familia del matador y a los aficionados taurinos.



"Quiero transmitir mis condolencias a la familia de Iván Fandiño, así como a los aficionados y al mundo del toro en general, a los que me uno en el sentimiento por la triste pérdida de este joven torero", ha dicho el ministro poco después de conocer que el torero de Orduña (Vizcaya) había perdido la vida en el ruedo.



Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, se ha sumado también al pesar por la pérdida de Fandiño y ha recordado que ambos eran amigos "desde hacía varios años".