El Consejo de Informativos pide un "escrupuloso respeto" al concurso público de RTVE

El Consejo de Informativos de TVE ha reclamado este jueves a los partidos políticos "un escrupuloso respeto" al concurso público para elegir el próximo Consejo de Administración y presidente de RTVE y ha denunciado que se han admitido tres candidaturas que no cumplen los requisitos establecidos.



En un comunicado, el Consejo de Informativos se refiere así a la admisión de las candidaturas de los exconsejeros de RTVE José Manuel Peñalosa y Óscar Pierre y de Miguel María Delgado, a pesar de no tener licenciatura.



"No sólo se pone así en entredicho el papel del Comité de Expertos. También se amenaza la culminación del proceso de una manera limpia y rápida", ha denunciado.



Además, el Consejo de Informativos ha criticado la "desleal campaña de acoso y desprestigio" del servicio público de los profesionales de TVE "por parte de un pequeño grupo de exdirectivos y exresponsables editoriales", basada en "mentiras sobre supuestas manipulaciones y censuras".



Ha asegurado que sigue vigilando el cumplimiento de los principios deontológicos y que en la actualidad está estudiando ocho coberturas por si hubieran incumplido alguno de esos principios.



Ha subrayado, asimismo, que no ha encontrado ninguna amenaza a la independencia editorial de TVE en la renovación de responsables editoriales que se ha llevado a cabo en las últimas semanas.