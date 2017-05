O Constitucional anula o pago da plusvalía en ventas de vivendas con perdas

O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional e anulou parcialmente o pago do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, coñecido como plusvalía municipal, nas vendas de vivendas con perdas, polo que o propietario que venda a súa casa por menos diñeiro do que pagou ao adquirilo non terá que abonar este tributo.

O Alto Tribunal considera que o imposto sobre as plusvalías municipais vulnera o principio constitucional de capacidade económica na medida en que non se vincula necesariamente á existencia dun incremento real do valor do ben, "senón á mera titularidade do terreo durante un período de tempo" computable entre un ano como mínimo e 20 anos como máximo.

Por iso, segundo a sentenza do Constitucional, actualmente o só feito de ser titular dun terreo de natureza urbana durante un determinado período temporal implica necesariamente o pago do imposto, mesmo cando non se produciu un incremento do valor do ben ou, máis aló, cando se produciu un decremento do mesmo.

Esta circunstancia, segundo o Tribunal Constitucional, impide ao cidadán cumprir coa súa obrigación de contribuír "de acordo coa súa capacidade económica".

A sentenza engade que basta con ser titular dun terreo de natureza urbana para que se vincule a esta circunstancia, "como consecuencia inseparable e irrefutable", un incremento de valor sometido a tributación.

Isto cuantifícase de forma automática mediante a aplicación ao valor que teña ese terreo a efectos do imposto sobre bens inmobles ao momento da transmisión, dunha porcentaxe fixa por cada ano de tenencia, con independencia non só da cantidade real do mesmo, senón da propia existencia dese incremento.

O Alto Tribunal declara a inconstitucionalidade e a nulidade desta lei "só na medida na que non previron excluír do tributo as situacións inexpresivas de capacidade económica por inexistencia de incrementos de valor".