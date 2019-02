El Corredor Atlántico acoraza la unidad de España frente a los independentistas

Los presidentes de Galicia, Castilla y León y Asturias han exhibido este martes músculo y capacidad de entendimiento para acabar con la España "hemipléjica" en infraestructuras y han exigido al Gobierno central que no permita a nadie "blindar lo suyo", en referencia al independentismo catalán.



En un acto en Madrid en defensa del Corredor Atlántico, como se denomina al proyecto para fomentar la interconexión del transporte ferroviario en el noroeste de España, tanto el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (PP), como el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), y el de Asturias, el socialista Javier Fernández, han hecho piña en favor de la moderación y el sentido constructivo frente a las formaciones independentistas que ha considerado que su única aportación es el "conflicto".



"No miren tanto a la derecha geográfica del mapa" ha dicho Núñez Feijóo al Gobierno poniendo el acento en las necesidades de las regiones del noroeste y, en especial, en el déficit de infraestructuras en comparación con el levante español.



Los tres presidentes autonómicos han querido mostrar en el acto de este martes, en defensa de la ejecución del Corredor Atlántico, que no es cuestión de filiación política ni de electoralismo (ya que se fijó antes de la convocatoria de las generales) y han coincidido en abogar por una España "equilibrada" que es "incompatible" con concesiones "y con hijos pródigos, que lejos de volver a casa, la denigran".

En su discurso, Feijóo ha rechazado las "líneas rojas" y ha reclamado "teléfonos rojos, que se descuelgan para defender España", porque "no deberíamos estar nunca fuera de cobertura o con el terminal apagado cuando se trata de defender a nuestro país frente a desafíos que afectan a la esencia de la población española" ha subrayado el líder gallego.

Feijóo ha puesto en valor el Estado de las autonomías frente a las de fuerzas los independentistas "que no sólo son insurrectos ante la Constitución, también ante el propio Estatuto de Cataluña".

A los independentistas "les estorba la autonomía" ha dicho el presidente gallego que también ha asegurado que "nada agradaría más al separatismo que tener en frente un centralismo absoluto que confirmara su falacia de que España no puede albergar la diversidad".

En la misma línea, se ha manifestado el presidente de Castilla y León, quien ha subrayado la "innovación" que supuso el modelo autonómico, que debe entenderse "como una realidad viva que debe evolucionar, no involucionar".

Para Herrera, el factor clave no es exigir más competencias sino gestionar bien las que se tienen y por ello ha considerado que España se construye desde la lealtad porque "las instituciones están por encima de partidos y personas".

Herrera ha destacado el "desequilibrio" en infraestructuras entre el Atlántico y el Mediterráneo cuando el 50 % del tráfico de mercancías entre la península ibérica y el resto de Europa se realiza a través de la fachada atlántica y cantábrica, ha indicado.

El líder regional ha valorado el documento que sobre el Corredor Atlántico presentó hace unos días el Ministerio de Fomento en el sentido de que reconoce que se trata de un "proyecto de Estado", ha afirmado.

No obstante, Herrera ha exigido que el Corredor Atlántico sea algo más que unas líneas diseñadas en un mapa y ha preconizado que se convierta en un espacio de integración e influencia de los diferentes territorios.

En su intervención, el presidente de Asturias también ha insistido en la capacidad de consenso de tres autonomías que parten de posiciones políticas distintas y lo ha justificado en que las tres creen que España no puede ser una tensión permanente entre las partes.

Además, coinciden, ha dicho, en que "ninguna diferencia nos importa si no se convierte en privilegio", ha agregado.

El presidente asturiano ha asegurado que los problemas que amenazan el Estado autonómico no son de índole técnica, sino de naturaleza política, ha pedido un reequilibrio del mapa económico y social "cada vez más volcado hacia el Levante" y ha abogado por dar mayor relevancia económica y logística al Corredor Atlántico, para mejorar la conexión ferroviaria con los puertos de Vigo, A Coruña, Avilés y Gijón.