Correa afirma que Rajoy prescindió de él por contratar al ex-secretario de Aznar

El cabecilla de la `Gürtel`, Francisco Correa, ha manifestado este viernes durante su declaración en el juicio por la primera etapa de la trama (1999-2005) que la explicación que dio en la sesión de ayer sobre la razón por la que sus empresas apenas trabajaron para el PP de Mariano Rajoy fue equivocada, y que el verdadero motivo fue el fichaje para su equipo de Antonio Cámara, que fue secretario personal de José María Aznar. Lo hizo porque se lo pidió su yerno, Alejandro Agag, quien le dijo que al expresidente le "gustaría".



En su explicación de ayer a las preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, el empresario había dicho que la relación de sus empresas con el PP concluyó entre 2004 y 2005 dado que el que fuera su socio y exsecretario de Organización del partido en Galicia, Pedro Crespo, no tenía buena relación con Mariano Rajoy. "No había química", apostilló entonces.



En la sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional este viernes, Correa ha calificado de "equivocada" dicha explicación y ha dicho que la razón de su falta de conexión con el equipo del actual presidente del PP fue la contratación de Antonio Cámara. "Le fiché -ha explicado-, y Cámara tenía problemas graves con Rajoy y otras personas del PP".



Ha añadido que el que fuera secretario de Aznar estuvo en sus empresas entre 8 meses y un año y desde entonces la relación con el PP de Rajoy fue "fatal". "Ahí cortamos, quedarían algunas cosas por inercia, pero hicimos muy pocas cosas", ha añadido.



Correa ha realizado estas explicaciones en el momento en el que detallaba los regalos y comisiones pagados a Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exmarido de la que fuera ministra de Sanidad Ana Mato.



En la sesión de ayer había dicho que Mariano Rajoy fue designado presidente del partido, y como Crespo no tenía buena relación con él, la actividad de sus empresas se trasladó a Valencia "con Paco Camps".