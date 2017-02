Correa, Crespo y "El Bigotes", condenados por la trama Gürtel valenciana

Los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo han sido condenados a 13 años de prisión, Álvaro Pérez, "El Bigotes", a 12 años y 3 meses, y la exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez a 9 años en la primera de las seis piezas en las que se dividió el caso.



El Tribunal Superior de Justicia ha hecho pública hoy la sentencia relacionada con las irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat en la feria Fitur, en la que también se condena a Isabel Jordán (6 años), Cándido Herrero (4 años y 4 meses) y Mónica Magariños (3 años).



El exjefe de gabinete de la consellera Martínez, Rafael Betoret, que ya fue considerado culpable en la "causa de los trajes", también ha sido condenado a 6 años de prisión y los ex altos cargos de la Conselleria de Turismo Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, a 7, 4 y 3 años, respectivamente.



La exconsellera de Turismo Angélica Such y el exjefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover han sido absueltos.



En la sentencia, de 558 páginas, se condena a once de los trece acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determina que el grupo Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.



Asimismo se concluye que la Conselleria de Turismo, entre los años 2005 y 2009, alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada.



Varios de los letrados defensores han criticado la sentencia por "desproporcionada" y han anunciado recursos, mientras el TSJCV ha citado a los condenados los próximos martes y miércoles para decidir sobre su ingreso en prisión, fianzas u otras medidas cautelares.



Tras conocer la sentencia, el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo, ha afirmado que "la Justicia funciona" y que es "una garantía para los ciudadanos españoles", y ha considerado que esas condenas no empañan la celebración del congreso nacional del PP.



Sin embargo, desde los partidos de la oposición se ha calificado esta sentencia como "una condena al PP, que vendió su imagen a Gürtel", que "confirma el saqueo de los fondos públicos valencianos" y que "corrobora que el PP valenciano funcionó como una trama mafiosa".



En la sentencia se deja constancia de que las empresas de Correa recibieron 5.696.428 euros de los fondos públicos de la Generalitat para ejecutar los contratos de representación en Fitur que se han demostrado amañados.



De esa cantidad, 1.937.957 euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 176.812 por sobrecostes o duplicidades facturadas a la Generalitat por su expositor en Fitur entre 2005 y 2007.



En la organización concreta de un acto, un almuerzo celebrado en Fitur en enero de 2005, las empresas del grupo Correa facturaron a la Generalitat 225.540 euros.



La investigación de la organización concreta de este ágape -además de otra mucha documentación- ha permitido concluir a los miembros del tribunal que el grupo Correa ya había iniciado gestiones para organizar la presencia del Consell en Fitur antes de que se ofertase esta acción en contrato público.



Por otra parte, se entiende probado el cohecho en el que incurrió la exconsellera Martínez al aceptar un reloj valorado en 2.400 euros que le entregaron los responsables de la trama Gürtel y que se ha traducido en un añadido de 3 años por cohecho en una condena que, en total, alcanza los 9 años de prisión.



Este regalo, según el criterio de la sala, se hizo "con la finalidad de agradecer a Milagrosa Martínez el trato de favor y las ilícitas actuaciones que realizó para que su empresa resultara adjudicataria del concurso y para preservar en las siguientes convocatorias el mismo trato".



La sentencia contiene además otras consideraciones de relevancia, de cara a los próximos juicios por otras piezas del caso Gürtel, como es el rechazo a la petición de nulidad formulada en relación por unas escuchas que autorizó el exjuez Baltasar Garzón y que le costó la inhabilitación por el Supremo.



También se da validez a las grabaciones que hizo el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas y que aportó como denunciante del caso.