Correa eleva a 3 los coches que regaló a Sepúlveda, exmarido de Ana Mato

El jefe de Gürtel, Francisco Correa, ha elevado hoy a 3 el número de coches que regaló al ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, y ha concretado que primero fue un Range Rover de segunda mano, luego un Jaguar y por último le dio dinero en efectivo para la compra de otro Range Rover.



Ha explicado que el primer Range Rover, que le costó medio millón de pesetas, era "para andar por la playa", después le compró un Jaguar y a cambio le dio un BMW gris y ya, cuando fue alcalde de Pozuelo, le dio efectivo para pagar el "renting" de otro Range Rover.



Correa también ha relatado que los viajes que pagó a Sepúlveda los sufragó con los beneficios que obtenía de las campañas electorales que éste le conseguía porque "era un gran cliente" y "tenía grandes beneficios con las campañas".



"Era una cuenta muy rentable para mi empresa", ha subrayado Correa al precisar que los viajes que le regaló a Sepúlveda se los hizo cuando aún no era alcalde de Pozuelo sino secretario electoral del partido.



La fiscal le ha indicado entonces que existe también una entrada de un viaje a Sepúlveda de diciembre de 2004, cuando este ya era alcalde, y Correa lo ha explicado como "una inercia" para después precisar que ningún caso los viajes se los regalaba para conseguir trabajos en Pozuelo.



Ha señalado que Sepúlveda era el que le encargaba los viajes y él se los organizaba a través de su agencia y "luego los regularizaba" o bien con dinero de la caja B de Gürtel o "si tenía beneficio mío de la campaña y nos cuadraba, lo hacía así".



En cuanto a las fiestas de cumpleaños y comuniones que pagó a la familia de Sepúlveda ha dicho: "se lo regalábamos porque el coste es mínimo".



Con Sepúlveda cortó relaciones, ha dicho, cuando le encargó a otra empresa una campaña electoral, lo que le pareció una falta de "rigor" y "ética" después de que se había gastado unos 120.000 euros para financiar la campaña electoral de 2003 que le aupó a la alcaldía. "Corté la relación con él, punto pelota".



Entre otros apuntes contables mostrados a propuesta de la fiscal, ha aparecido uno en el que Álvaro Pérez Alonso, "El Bigotes", saca de la caja B 600 euros para Sepúlveda, lo que Correa ha considerado que debía corresponderse a una comida, concretamente en el restaurante La Trainera, al que ha asegurado que el exmarido de Mato "iba un día sí y otro no a comer angulas".