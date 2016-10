Correa pide perdón al tribunal y a los perjudicados por el juicio

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha pedido "disculpas" públicamente "al tribunal, al ministerio público y a todo el mundo que ha salido perjudicado por este macrocaso Correa", un juicio que, a su juicio, "no es tan importante".



En su declaración ante el tribunal que juzga a 37 acusados de la trama, Correa ha circunscrito las irregularidades que cometió como cabecilla de la trama a delitos fiscales por el dinero que ocultó en Suiza, y ha asegurado que él nunca "había oído hablar de la palabra cohecho" ni de "blanqueo de capitales".



Correa ha dicho que está "pagando" sus desmanes y acto seguido se ha disculpado: "Pido disculpas aquí públicamente, al tribunal, al ministerio publico, y pido disculpas a todo el mundo que ha salido perjudicado por este macro caso Correa, pero que tampoco a mi juicio es tan importante".



"Aquí -ha continuado- se han magnificado unas cosas que no son tan importantes, aquí lo que hay es que había un problema conmigo personal y que, al final, el excelentísimo señor Baltasar Garzón inició unas diligencias, y yo creo que si no hubiera tenido las connotaciones políticas que ha tenido, me tenía que haber llamado, me tenía que haber pegado un tirón de orejas, me tenía que haber cobrado una multa importante y nada más".



El acusado, que ha afirmado que él prefiere llamar al caso "Correa" y no "Gürtel", ha dicho estas palabras después de escuchar, en la sala de juicios, una conversación pinchada en la que se quejaba de que su número dos, Pablo Crespo, estaba "paranoico" y no trabajaba porque se creía investigado y pinchado.



"Viene muy bien esta cinta, espero que no se enfade Pablo Crespo, que le quiero mucho, porque estaba con la paranoia, no se podía hablar con él", ha dicho al respecto.



Para Correa, esta conversación "corrobora" que él "no tenía ningún problema de que me estuvieran escuchando porque no tenia conciencia de haber cometido algún delito".



Ha reconocido que el dinero que ingresó en Suiza se lo daba en efectivo a Antonio Villaverde, su testaferro en el país helvético, tras cobrar de empresarios por haber gestionado adjudicaciones.