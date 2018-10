Cospedal admite que Villarejo informó a su marido de investigaciones de corrupción sobre el PP

El Partido Popular ha dejado este lunes en manos de María Dolores de Cospedal las explicaciones sobre las conversaciones que su marido, Ignacio López del Hierro, mantuvo con José Manuel Villarejo y ha dicho no estar preocupado por ninguna grabación que pueda tener el excomisario.

La ex secretaria general del PP ha hecho público un comunicado en respuesta a la publicación de estas grabaciones por parte de la web moncloa.com, en el que subraya que las conversaciones entre su partido y Villarejo sobre investigaciones de casos de corrupción vinculados al PP "no cambiaron nada" el devenir de dichos casos.

Y aunque el PP ha dado por "satisfactoria" esta primera explicación de Cospedal, los demás partidos han exigido a los populares que den más aclaraciones sobre este asunto.



Moncloa.com publica este lunes media docena de audios de conversaciones que atribuye a Villarejo y a Ignacio López del Hierro en las que tratan -según esta web- de movimientos en la investigación del caso Gürtel. Las conversaciones tuvieron lugar entre junio y noviembre de 2009, pocos meses después de las primeras detenciones por el caso Gürtel.

Tras la publicación, Cospedal ha restado valor a estas conversaciones, que, según ha dicho, "no cambiaron nada de lo que sucedió" como tampoco aportan "nada" a "ningún proceso en marcha"

Y considera que han salido a la luz para "cubrir" que otras personas "relevantes" del Gobierno "negaron hasta tres veces conocer al comisario Villarejo cuando se ha evidenciado que no era cierto", en clara alusión a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.



Cospedal, además, subraya que ni ella ni su marido han negado conocer al excomisario.



La dirección nacional del PP ha dicho que el partido no está "ni minimamente preocupado" con las grabaciones de Villarejo, tanto éstas como las que puedan aparecer, como ha apuntado en rueda de prensa la vicesecretaria de Comunicación, Marta González.



Y concretamente sobre Cospedal, González se ha remitido en rueda de prensa a las "cumplidas explicaciones" que ha dado la ex secretaria general, las ha calificado de "satisfactorias" y ha negado que el PP haya obstruido nunca ningún caso.



En la dirección nacional no han querido hacer más comentarios ni especular sobre si este asunto puede afectar a la imagen de María Dolores de Cospedal o a sus posibilidades para ser candidata a las elecciones europeas, un puesto del que se ha hablado en muchas "quinielas" políticas. Hay que esperar, dicen en Génova.

Otras fuentes populares no ocultan su preocupación por este asunto, porque consideran que se vuelve a vincular al PP con la corrupción, y esperan que no haya más grabaciones

La publicación de las conversaciones ha provocado la reacción de todos los demás partidos, especialmente del PSOE, que ha reclamado al líder del PP, Pablo Casado, que repruebe y exija la comparecencia pública de Cospedal con la "misma intensidad" que empleó con la ministra Dolores Delgado.



Así lo ha exigido la portavoz del Comité Electoral socialista, Esther Peña, quien ha considerado que los audios publicados muestran "una trama de entorpecimiento de la Justicia" para "salvar al PP".



Aunque ha dicho que estas "grabaciones ilegales" no le merecen "demasiado respeto" al PSOE y no va a entrar en el juego de "la política basura", ha exigido a Casado que no se contradiga y actúe igual que hizo ante los audios en los que aparecía la ministra de Justicia.



El líder de Cs, Albert Rivera, ha exigido al PP que "al menos" aclare si es cierto o no que Ignacio López del Hierro pudo poner obstáculos a la investigación de la Gürtel.



Y ha pedido a la dirección del PP que explique si se han dado o no pasos para dificultar la investigación de esa trama, porque según ha recalcado, cuando en política hay sospechas sobre determinados comportamientos, es legítimo exigir explicaciones.



Y desde Podemos, las grabaciones han dejado claro que el comisario Villarejo "trabajaba para el PP" y que la información desvelada no afecta a Cospedal sino al partido directamente, como ha apuntado el secretario de Organización, Pablo Echenique.



"A pesar del lavado de cara intentado con Casado, el PP siempre ha sido y seguirá siendo una maquinaria corrupta para enriquecerse a ellos y a sus amigos; este audio lo pone de manifiesto", ha concluido Echenique.