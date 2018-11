Cospedal anuncia que deja su escaño en el Congreso

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este miércoles que deja su escaño en el Congreso de los Diputados para "liberar al PP de cualquier ataque, por injustificado que sea", y ha asegurado que no ha hecho nada de lo que se sienta avergonzada.



Cospedal ha hecho este anuncio en un comunicado que ha difundido a través de su cuenta en Twitter en el que pide a sus compañeros del PP "que cierren filas ante las injusticias" y en el que asegura que se equivocó al pedir a su esposo, Ignacio López del Hierro, que ayudara en una interlocución que "no era fácil" con el excomisario José Manuel Villarejo.

Buenas tardes.

Adjunto un comunicado que creo que os puede resultar de interés. pic.twitter.com/S8LfmpxIBj — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 7 de noviembre de 2018

Según dice, desde el último Congreso Nacional del PP en julio pasado, en el que fue elegido Pablo Casado presidente del partido, tenía decidido abandonar la política, lo que hubiera hecho "dentro de unos días" al término "de una transición ordenada de sus responsabilidades".