Cospedal asegura que no reducirá el gasto en Defensa y censura la "demagogia" de Rufián

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este miércoles que no piensa reducir el gasto militar y ha censurado la "demagogia" manifestada por el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, al pedirle que "salga a la calle y diga a la gente que coma balas y duerma en tanques".



Durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de la XII Legislatura, Cospedal se ha estrenado como ministra contestando a una pregunta de Rufián, que ha querido saber si tiene pensado reducir el gasto militar teniendo en cuenta que hay "750.000 familias sin ingresos, un 32 por ciento de pobreza infantil y 13 millones de pobres".



La titular de Defensa ha contestado con un sencillo "no", a lo que el diputado republicano ha replicado con otra frase muy directa: "Ahora salga a la calle y diga a la gente que coma balas y duerma en tanques".



ESPAÑA ESTÁ AMENAZADA POR TOTALITARISMOS Y POPULISMOS



Cospedal ha respondido a Rufián que entiende que "la demagogia es un recurso muy cómodo" y ha remarcado que momentos como éste le "obliga" a "reafirmar lo obvio", y es que aunque España no se encuentra "en momentos tan dramáticos como en otras épocas de la Historia, sufre las amenazas de determinados regímenes totalitarios que quieren atentar contra el mundo libre".



"Hay regímenes totalitarios y populismos que pretenden acabar con nuestro sistema de valores. Y es obvio que tenemos que tratar de defendernos y para eso los gastos en Defensa son fundamentales", ha afirmado.



Para la ministra, "es una obviedad que no pueden existir libertad, igualdad y derechos si no hay seguridad y hoy esta seguridad está amenazada". "Y también es una obviedad que esto no lo digo yo, sino todas las organizaciones de las que España forma parte, lo dicen todos los gobiernos responsables que utilizan su Defensa para garantizar las estructuras que mantienen las sociedades del bienestar", ha añadido.