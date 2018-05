Cospedal: "No tengo conocimiento de la caja b y creo que no la hubo nunca"

La secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha negado este martes haber cobrado sobresueldos en negro y ha amenazado al diputado socialista Artemi Rallo con una querella por acusarla de falso testimonio. Además, ha dicho no tener conocimiento de ninguna caja b en su partido y ha puntualizado que ella cree que no la hubo "nunca". En todo caso, ha proseguido, sería "la caja b de algunos, no del Partido Popular".

En su comparecencia ante la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación irregular del PP, Cospedal ha señalado que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Gürtel "no debería haber entrado" en "los papeles famosos" porque este tema es "objeto de otra causa separada".

"En lo que se refiere a mi hay varios procedimientos judiciales que dicen que es mentira", ha abundado, para recalcar que ha ganado una querella al extesorero Luis Bárcenas sobre este asunto. Por eso, ha subrayado que "las falsedades tienen las piernas muy cortas".

A preguntas de los comisionados, ha negado sobresueldos en negro. "Es falso que recibiera nada y que responda a ninguna contabilidad. Será una contabilidad de Bárcenas, no es la contabilidad del Partido Popular", ha afirmado tajante Cospedal, que ha añadido además que en este tema ha "ganado" una querella al extesorero popular Luis Bárcenas.

"No son hechos probados"

La `número dos` del Partido Popular ha dicho no tener conocimiento de la existencia de ninguna caja b" ni tiene "constancia de que la haya habido antes", aunque un juez "lo diga para argumentar una sentencia".

"Desde luego, durante mi etapa, la niego", ha afirmado tajante, para subrayar que ella tampoco tiene conocimiento de que la hubiera "anteriormente". "Y creo que no la hubo nunca", ha proseguido, para agregar que en todo caso sería "la caja b de algunos, no del Partido Popular".

Por eso, ha insistido en que "no son hechos probados" ni "contrastados" y ha señalado que el hecho de que se acrediten determinados apuntes "no quiere decir que se acredite la caja b del PP". "Niego que en el PP hubiera una caja b desde que soy secretaria general", ha manifestado.

"Yo no he mentido"

Después de que el diputado socialista haya acusado a Cospedal y a otros testigos de mentir en el juicio como se recoge en la propia sentencia, la secretaria general del PP ha negado que haya mentido y le ha emplazado a hacer esas acusaciones fuera --ante los medios de comunicación-- para que ella pueda ponerle una querella ante los tribunales.

"Yo ni he mentido ante el juez Ruz ni lo estoy haciendo ahora ni lo he hecho en ningún momento", ha aseverado Cospedal, para acusar al diputado socialista de convertir esta comisión de investigación en un "linchamiento" al Partido Popular.

La `número dos` del PP ha criticado los argumentos de carácter "plenamente subjetivo" del juez para "descalificar" la prueba testifical" de Rajoy y ha resaltado que esos argumentos en una sentencia no son "absolutamente irrefutables". De hecho, ha indicado que esas alegaciones eran "perfectamente irrelevantes" para el caso Gürtel sobre el que tenía que fallar.

"Los argumentos que un juez puede poner en una sentencia que no tienen que ver con el fallo no son palabra de ley, de ninguna manera, ni lo han sido nunca", ha insistido, para hacer hincapié que "por tres veces" un tribunal ha negado esas manifestaciones sobre su "persona" y "puede serlo de muchos más". A su entender, eso demuestra que "los papeles no son verdad".

"He acudido a defender la honoralidad del PP"

El portavoz del PSOE en esta comisión, Artemi Rallo, ha señalado que las respuestas de Cospedal evidencian que está en un "sálvese quien pueda escandaloso" que deja "a los pies de los caballos al señor Rajoy". "Esto acaba de empezar para este país y para su partido", ha manifestado, para recordar que quedan pendientes en los tribunales "siete piezas más".

Sin embargo, Cospedal le ha replicado que ha acudido a la Cámara Baja a "defender la honorabilidad" de su partido y ha reiterado que "lo que dice la sentencia sobre Gürtel "no tiene por qué ser verdad", dado que los jueces no son "infalibles".

Asimismo, la secretaria general del PP ha recriminado a Rallo que saque a relucir que se pusiera mantilla. "Las vecinas de Toledo en el Corpus nos ponemos mantilla y si a usted le molesta, pues lo siento mucho", ha afirmado.

"Tendencioso" decir que Rajoy no tuvo credibilidad

El diputado socialista ha dicho que Mariano Rajoy debería haber presentado su dimisión por "dignidad" nada más conocerse el fallo de Gürtel porque la Audiencia Nacional pone en cuestión su credibilidad. Sin embargo, Cospedal ha señalado que esa alegación del juez es precisamente "una de las cuestiones" que lleva al PP a recurrir la sentencia.

Así, ha señalado que el hecho de que "un juez le quite credibilidad a un testigo", en alusión a Rajoy, porque si dice lo contrario es "malo para él", es un argumento "muy poco jurídico y muy tendencidoso". "Con todo el respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional, pero con toda mi disconformidad", ha exclamado.

El despido de Bárcenas

En cuanto al despido de Luis Bárcenas, la secretaria general del PP ha asegurado que "ha habido tres tribunales que dijeron que se terminó la relación laboral" como el extesorero reconoció, "porque miente mucho y va cambiando de criterio según le va interesando".

"Se le pagó una indemnización y no sé por qué le sorprende este tema tanto", ha espetado al socialista Rallo, al que ha recordado que los ministros y los secretarios de Estado tienen derecho a una indemnización que se les paga con posterioridad al desempeño de su función.