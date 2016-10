Crespo:"Jamás he entregado un céntimo al señor Sepúlveda"

El número 2 de Gürtel y exsecretario de organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, ha asegurado hoy que "jamás" le ha entregado "un céntimo" a Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato y acusado por su relación con Gürtel cuando era alcalde de Pozuelo (Madrid).



Lo que sí ha admitido es que conocía a Sepúlveda desde 1994 o 1995 de su etapa en el PP de Galicia y que su relación era de "compañeros de partido" y que posteriormente hubo una relación empresarial con el Ayuntamiento de Pozuelo, pero ha precisado que nunca le hizo entregas de dinero, "nunca ha habido una relación de ese tipo".



Crespo ha hecho este comentario al serle mostrado un documento extraído del lápiz de USB (pendrive) que le fue intervenido en la sede de Gürtel de Martínez Campos en el que aparece la anotación "Entregado Pablo" en dos ocasiones, en noviembre de 2002 y abril de 2003, con las cantidades de 12.000 y 24.000 euros.



"No sé si soy ese Pablo. Hombre, muchos pablos en la empresa no había más que yo, pero desde luego jamás le he entregado un céntimo al señor Sepúlveda", ha recalcado.



Al ser preguntado por la fiscal si Gürtel le pagó viajes, Crespo se ha remitido a lo que declaró el cabecilla de la trama, Francisco Correa, que reconoció haber sufragado viajes, fiestas, coches y haber pagado comisiones al exmarido de Ana Mato, encausada como partícipe a título lucrativo en los regalos a Sepúlveda.



"Nunca me han pedido autorización para que esos servicios se prestaran. No sé si se han pagado, si los ha pagado el señor Sepúlveda, no tengo la más remota idea", ha precisado.



Durante el interrogatorio, la fiscal Concepción Sabadell le ha preguntado también sobre la caja B de Gürtel, cuyas anotaciones fueron extraídas de un dispositivo USB intervenido al contable de la trama, José Luis Izquierdo, y Crespo ha sostenido que no tenía conocimiento de esa contabilidad paralela.



"Quien dictaba los conceptos era Correa como el mismo ha dicho. Yo no he participado jamás en el manejo de la caja B que me dice usted", ha indicado Crespo para después añadir: "No he tenido disposición sobre nada que no fuera la contabilidad oficial de las compañías".



Tras el rifirrafe con el tribunal a cuenta de que le fueran exhibidas las pruebas originales en lugar de hacerlo en soporte digital, Crespo ha insistido en varias ocasiones en la dificultad para comprobar si los documentos eran suyos.



Después de varios comentarios al respecto del acusado, refiriéndose a la imposibilidad de hacer esa comprobación tras haber acordado el tribunal que no era necesario mostrar las pruebas físicas, el presidente Ángel Hurtado ha pedido ver en papel el documento que se estaba viendo en ese momento en la pantalla.



"El tribunal no ve mucha diferencia entre el documento en papel y el digital", ha sido el veredicto de Hurtado, que ha corroborado así su decisión al respecto.