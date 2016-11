C`s exige un complemento salarial y libros de texto gratis en los PGE de 2017

El miembro de la ejecutiva nacional de Ciudadanos Ignacio Aguado ha exigido hoy la introducción en los Presupuestos de 2017 de un complemento salarial para trabajadores que no llegan a fin de mes, la gratuidad de los libros de texto y el aumento y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad.



En declaraciones a los medios de comunicación, Aguado ha dicho que Ciudadanos intentará que los Presupuestos Generales del Estado "sean más naranjas que nunca" y tengan "un componente de Ciudadanos importante".



Para Aguado, que cree que el PSOE será "decisivo" en la negociación de las cuentas, PP y Ciudadanos deben sentarse a negociar "cuanto antes" para ver si el PP quiere cumplir las reformas recogidas en el acuerdo de investidura o, por el contrario, "va a arrastrar los pies y continuar con políticas continuistas".



El portavoz ha advertido de que la negociación no será "fácil" ni "a cualquier precio".



Según ha remarcado, los presupuestos deben incluir la posibilidad de "un complemento salarial garantizado para todas las personas que lo estén pasando mal, las personas que pese a tener un trabajo no llegan a fin de mes; también la gratuidad de los libros de texto, el aumento y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad.



A juicio de Aguado, los presupuestos no deber recortar en servicios básicos, sino en la administración, en la "burbuja política", donde hay todavía "mucho que rascar y mucho dinero por conseguir".