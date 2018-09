Cs insiste en que Sánchez comparezca en el Congreso

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha insistido este viernes en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que comparecer en el Congreso y aclarar si hizo "trampas" o no con su tesis doctoral porque el análisis antiplagio que ha hecho el Ejecutivo "es de parte" y no resuelve la polémica.



Cs mantiene la solicitud de comparecencia, que registró junto al PP, al entender que, además del plagio, está en cuestión si Sánchez escribió su tesis o lo hizo otra persona, y también el tribunal que le otorgó la calificación de "cum laude", ha argumentado Villegas.



"España tiene que saber si el presidente hizo o no trampas y eso lo tendrá que resolver viniendo al Congreso", ha dicho el número dos de Cs, quien ha asegurado que su partido se aplicará de aquí al martes, cuando se reúna la Junta de Portavoces, en recabar apoyos que respalden la comparecencia de Sánchez.

Porque si bien la Mesa de la Cámara calificará esta petición (PP y Cs suman mayoría), el escollo lo tendrán en la Junta de Portavoces, donde podrían tumbarlo si no hay consenso

"Veremos si los socios separatistas y populistas le protegen y evitan que venga a dar explicaciones", ha subrayado Villegas, criticando, en todo caso, al presidente del Gobierno por no tener "el coraje y el arrojo" de acudir a la Cámara de "motu proprio".



Sobre otras informaciones periodísticas que acusan al líder de Cs, Albert Rivera, de haber cambiado su currículum en el Congreso, Villegas se ha limitado a señalar que lo que se ha hecho ha sido completarlo y que todos los datos que figuran son "verdad y perfectamente comprobables".



No hizo el doctorado ni lo incluyó así en su perfil, como han apuntado algunos medios, pero sí hizo cursos de doctorado mientras trabajaba en La Caixa y que dejó por la política, ha señalado Villegas. "No como otros que solo se han dedicado a la política y tienen que adornar el currículum".



Fue ayer cuando Rivera cambió su ficha personal en el Congreso para incluir el máster que llevaba aparejado la licenciatura de Derecho que obtuvo por la Esade de la Universidad Ramón Llull, según han explicado fuentes del partido.

Villegas ha cargado además contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por desdecirse de las acusaciones que hizo ayer al afirmar que una directiva de una multinacional le ofreció facilidades para acabar la carrera de Filosofía

Colau, según Villegas, tendrá también que aclarar por qué "su ego y sus ganas de salir en los titulares" le lleva a "perjudicar" a la universidad pública.