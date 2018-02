Cs propón unha lei para prohibir que a lingua cooficial se precise para ser empregado público

O grupo parlamentario de Ciudadanos rexistrará a próxima semana no Congreso unha proposición de lei para prohibir que o coñecemento das linguas cooficiais sexa un "requisito" para o acceso á función pública e que só se poida contemplar como "mérito" nas comunidades que ten dúas linguas e para ocupar determinados postos.

Así o anunciou este venres nunha rolda de prensa na Cámara Baixa o secretario xeral de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quen defendeu que é necesario introducir na lexislación unha "cláusula antidiscriminación" porque o descoñecemento do catalán, o galego ou o eúscaro non pode ser "unha barreira para o acceso á función pública".

En concreto, o que expoñen os de Albert Rivera é unha modificación do artigo 56 do Estatuto Básico do Empregado Público para prohibir que o coñecemento dunha lingua considérese "requisito". Desta forma, explicou Villegas, desenvólvese tamén o artigo 25 da Constitución que consagra o dereito de todos os españois a acceder en condicións de igualdade ás funcións e cargos públicos".

Segundo a proposta de Ciudadanos, o coñecemento das linguas cooficiais deberá contemplarse só como "un mérito a valorar". O "peso" que terá saber catalán, galego ou eúscaro na puntuación final dos aspirantes a un emprego público dependerá das características do mesmo.



Un mérito, segundo posto

Villegas puxo dous exemplos para explicar o obxectivo da súa iniciativa. No caso de alguén que opte a un posto de profesor de catalán ou que imparta as clases nese idioma, o coñecemento da lingua terá máis peso que se oposita para unha praza de cirurxián. Tamén terá máis puntos se coñece o idioma da comunidade na que concursa alguén que traballe de cara ao público que quen realice o seu labor nun arquivo.

"Trátase de que o coñecemento da lingua non sexa unha barreira de entrada para garantir a igualdade e que conte só como un mérito e cun peso proporcional ás necesidades de cada territorio e do posto de traballo", resumiu o dirixente laranxa.

Villegas quixo deixar claro que Ciudadanos impulsa esta reforma "desde o recoñecemento da pluralidade lingüística de España e do coidado e a promoción das linguas cooficiais", pero tamén "do recoñecemento da existencia dunha lingua común", o español, a única, recalcou que todos os españois teñen obrigación de coñecer. "Trátase de evitar que ningunha lexislación autonómica poida introducir o recoñecemento da lingua cooficial como barreira", dixo.