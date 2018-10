Cs pide a Punset que "mejore la búsqueda de excusas" para irse del partido

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido a la eurodiputada del partido Carolina Punset que mejore la "búsqueda de excusas" para abandonar Cs porque las que ha dado "no parecen muy consistentes".



"Ha dicho que somos duros con los nacionalistas; efectivamente, señora Punset, bienvenida a la realidad. Ciudadanos es el freno a los nacionalistas en Cataluña y en toda España, si no se había dado cuenta hasta ahora, bienvenida a la realidad", ha dicho Villegas.



"En cuanto a que somos liberales, también bienvenida a la realidad. Cuando ella cogió el acta, igual no lo sabía, pero entró a formar parte del grupo liberal del parlamento europeo", ha añadido.

La eurodiputada por Cs, Carolina Punset, anunció este sábado a través de una carta que abandonaría en las próximas fechas la formación naranja por desacuerdos con las decisiones que ha tomado la dirección del partido y que, según ella, han convertido a la formación en "la marca blanca del PP". En la misiva lamentaba las últimas tesis defendidas por el presidente del partido, Albert Rivera, en torno a la situación en Cataluña, la prostitución, la gestación subrogada o el impuesto al sol.



Tras ello, la Comisión de Régimen Disciplinario de Cs abrió un expediente de expulsión a Punset. El motivo fue la reunión que mantuvo la eurodiputada con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) el 9 de octubre, cita para la que utilizó un coche oficial del Parlamento Europeo. "Es una actuación de blanqueo de la figura de Puigdemont totalmente contraria a lo que defiende Cs", ha justificado Villegas.

Para el secretario general, las excusas dadas por Punset para abandonar el partido no son "consistentes" porque "efectivamente", Cs es "el freno al nacionalismo" y "un partido liberal", y atribuye su voluntad de irse a que la han "pillado"

"Supongo que cuando a uno lo pillan haciendo algo tan contrario al ideario de Ciudadanos, como es ir a legitimar al huido Puigdemont, que dio un golpe en Cataluña, es como cuando a alguien lo pillan con el carrito del helado; hemos pillado a la señora Punset, que se busca excusas", ha dicho en rueda de prensa este domingo.



Sobre si va a dejar el acta de eurodiputada, Villegas sostiene que no lo parece: "Parece que por muchos valores que pregone, que tiene la señora Punset, al final el valor que defiende es seguir cobrando el sueldo de eurodiputada hasta final de legislatura, pese a que es un acta que es de Cs".



Además, recuerda que el acta es "heredada" de Juan Carlos Girauta y que "lo mismo" hizo su marido, el diputado también de Cs Alexis Marín, al que ha llamado "tránsfuga" en la Comunidad Valenciana, pues "sigue cobrando por su puesto de diputado" sin haber dejado el acta.