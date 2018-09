Cs replica a la UAB que Rivera es doctorando porque cursó estudios de doctorado aunque no inició la tesis

Ciudadanos ha replicado a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que su presidente, Albert Rivera, sí es doctorando porque cursó estudios de doctorado en esta universidad, aunque no inició nunca su tesis.



Según ha explicado la formación naranja en un comunicado, Rivera cursó estudios de doctorado en Derecho Público en la UAB cuando concluyó la carrera y, por eso, aparece en su currículum de la web del partido que es "doctorando" por esta universidad.

Asimismo, mantienen que el líder "naranja" no llegó a iniciar su tesis doctoral porque pasó a dedicarse exclusivamente a la política, "como él mismo ha manifestado públicamente en diversas entrevistas y foros de debate".

El partido de Rivera subraya que su currículum "ha sido público siempre" y "accesible para cualquiera a un simple clic". Respecto a la actualización de su CV en la web del Congreso, donde ahora figura que es máster en Derecho por la Universidad Ramón Llull ESADE además de licenciado, Cs aclara que se debe a que cursó la licenciatura y el máster con el "programa conjunto" -algo que no se puede hacer ya con el plan Bolonia-.

Por último, Cs asegura que Rivera realizó un curso de Marketing Político por la Universidad George Washington y que cursó cursos de doctorado en la UAB después de la carrera. "Eso es lo que dice su CV: que obtuvo las citadas titulaciones y que también cursó estudios de doctorado", sentencia Cs.

Según la UAB, no es doctorando

Por otro lado, el partido naranja considera que las noticias publicadas este viernes en relación al currículum de su presidente se deben a la petición que le hizo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de publicar su tesis y a la advertencia que este lanzó a la formación naranja, según el diputado Toni Cantó: "Os vais a enterar".



La Universidad Autónoma de Barcelona ha asegurado hoy que el líder de Cs no es "doctorando" en la actualidad, como figura en su currículum en la web de su partido, ya que no está matriculado.

Esta noticia se publica dos días después de que Rivera aprovechase una pregunta parlamentaria sobre Cataluña para instar al presidente del Gobierno a mostrar su tesis doctoral -que finalmente se ha publicado este viernes-, algo ante lo que, según el parlamentario de Cs Toni Cantó, Sánchez contestó: "Os vais a enterar".



"Aquí la verdad sobre el CV oficial de Albert Rivera. Sabíamos que defender nuestra ley de transparencia universitaria y pedirle a Sánchez que dejara de ocultar su tesis no saldría gratis ("¡os vais a enterar!"), pero seguiremos hasta saber si hizo trampas para obtener su título", ha escrito Cs en su cuenta de Twitter, en la que ha adjuntado un comunicado en el que explica la carrera profesional de su líder.

Explicaciones de Sonia Sierra

Por su parte, esta mañana la portavoz adjunta de Cs en el Parlamento catalán, Sonia Sierra, ha defendido que Rivera incluya en su currículum que es doctorando por la Autónoma de Barcelona porque "doctorando es una persona que ha comenzado las asignaturas, pero aún no ha terminado la tesis".



En rueda de prensa, ha esgrimido que "alguien que no se dedica exclusivamente a la investigación puede tardar tiempo a acabar su tesis doctoral".



Sierra ha destacado a su vez que Rivera ha modificado la información académica de su perfil en la web del Congreso de los Diputados para añadir que tiene un máster, dato que hasta el jueves no figuraba: "Creo que hay una gran diferencia con otros políticos que han tenido que hacer limpieza".



"Si miramos la página web del Parlament de 2012, que es una web oficial, el señor Rivera escribió un currículum que se mantiene a día de hoy", ha añadido la diputada.