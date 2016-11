El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que la legislatura empieza ya a rodar con un primer acuerdo con el nuevo Gobierno para apoyar a los autónomos de manera "integral", una de las prioridades económicas del partido naranja, incluida en su pacto de investidura con el PP.



Como prioridad es también para Ciudadanos la lucha contra el fraude fiscal y por eso Rivera, a veintidós días de que expire el plazo para reclamar el 10 por ciento fijado en la amnistía fiscal, ha urgido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que envíe el escrito a la Agencia Tributaria que evitaría su prescripción.



Igual que hoy ha anunciado ese acuerdo para aprobar una Ley de Autónomos, confiando en que se sumen los socialistas y otros grupos, Rivera espera que se revise a los beneficiarios de la amnistía de 2102 al afirmar que si se recupera el dinero de los que no pagaron ese diez por ciento "a lo mejor no hay que subir el IRPF u otros impuestos".



La proposición de ley para mejorar la legislación laboral de los emprendedores, que será la primera ley que defienda Ciudadanos en el Congreso y que podría estar lista a finales de noviembre, se completa con otro acuerdo con el Ejecutivo, también adelantado hoy por Rivera, para poner en marcha una subcomisión parlamentaria que reforme el régimen especial de autónomos (RETA).



Otra novedad más ha dado el líder de C`s, esta vez en el ámbito educativo, al asegurar que existe un principio de acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos para crear la subcomisión parlamentaria que negociará un Pacto por la Educación, que permita la elaboración de una nueva ley de enseñanza para reemplazar a la Lomce.



Y de todos esos "avances", pendientes de que se consigan otros apoyos parlamentarias, Rivera ha sacado pecho al atribuir gran parte del mérito a Ciudadanos, que en lugar de bloquear ha optado, según ha dicho, por el diálogo y la negociación para proponer reformas necesarias para el país.



"Si hacemos las cosas así se podrá trabajar y la legislatura será útil y fructífera para los españoles", ha insistido Rivera, dirigiéndose directamente al PP y a Podemos para pedirles que renuncien a los "viejos dogmas" de izquierdas y derechas y a superar el inmovilismo para que el país pueda avanzar en las reformas que necesita.



Una advertencia que ha lanzado de cara a la negociación de los Presupuestos de 2017, el primer reto "urgente" que afronta el nuevo Congreso y en el que el partido naranja aspira a volcar sus exigencias recogidas en el acuerdo de investidura.



No pasará Rivera, ha advertido una vez más, ni por subidas del IRPF ni recortes en sanidad, educación o servicios sociales en las cuentas públicas porque, en su opinión, hay margen suficiente para no tener que hacerlo.



Rivera se ha explayado más con el nuevo equipo de Rajoy al asegurar que el presidente del Gobierno ha preferido una "renovación continuista" para mantener los equilibrios internos del PP entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.



"Está pensado más en el partido que en España" y por eso, ha dicho Rivera, "es mejor estar fuera" de ese gabinete, que no es el de Ciudadanos, aunque se ha mostrado convencido de que en el futuro puede haber en España un gobierno de coalición -"de dos partidos mejor que tres"-, como ocurre en 21 de los 28 países de la Unión Europea.



Cataluña es otra de las cuestiones que ha tocado también el presidente de la formación naranja y en el cumplimiento de la ley, ha avisado, está "a pie juntillas" con el Gobierno.



No obstante, cree que se pueden dar pasos para seducir a los catalanes, como abordar una reforma de la financiación autonómica, la reforma de la Constitución o la puesta en marcha del Corredor del Mediterráneo.



Temas "tangibles", ha asegurado, y no como la identidad, la bandera o los sentimientos, sobre los que no se puede legislar.