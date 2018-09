Las cuentas de la sociedad de Pedro Duque no reflejan el autoalquiler de su vivienda

Las cuentas de la sociedad patrimonial del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y su esposa, la embajadora en Malta, María Consuelo Femenía, no reflejan que hayan pagado un alquiler por la vivienda cuando la han disfrutado ellos mismos, según consta en dichas cuentas a las que han tenido acceso varios periódicos.



Así, los tres últimos ejercicios fiscales de la Sociedad Copenhague gestores de inmuebles SL, que gestiona la residencia habitual en Madrid y una segunda vivienda en Jávea (Alicante), no muestra ingreso alguno. La Sociedad, creada en 2005, sí refleja ingresos entre 2011 y 2014.



Fuentes del Ministerio de Ciencia se han remitido a las explicaciones dadas está mañana por el propio ministro.



Durante la rueda de prensa celebrada en el ministerio, Duque ha explicado que "los únicos ingresos" que tiene la sociedad son los que corresponden a los años en que el matrimonio, por encontrarse en el extranjero, alquiló la vivienda de Jávea a terceros.



"Es completamente legal, estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales y no veo donde se puede interponer ninguna cuestión de ética", ha resumido Duque, que además ha añadido que "todos los años" se firman las cuentas, que "cada mes" se da cuenta de la utilización de la casa, y que la sociedad "ha liquidado sus impuestos de sociedades".



En cuanto al autoalquiler, requisito legal para disfrutar de la vivienda en sociedades patrimoniales, el ministro se ha negado a presentar "pruebas", requeridas por los periodistas, porque al ser ellos mismos los que residen momentáneamente en la vivienda, según ha señalado, no es necesario que haya un "contrato registral".



"Son papeles internos de la sociedad, una vez hayamos dejado de lado el hecho de que haya una analogía, todo lo demás ya sobra", ha expresado Duque.