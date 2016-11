La CUP exige más pasos por el referéndum pero JxSí pide atar antes los Presupuestos

La CUP ha exigido hoy dar más pasos para el referéndum del próximo año, pero Junts pel Sí (JxSí) ha advertido de que, para llegar a organizar esta cita con las urnas, antes se debe finalizar la negociación de los Presupuestos, que los antisistema de momento sólo se han comprometido a admitir a trámite.



Las direcciones del PDECAT y ERC han aplaudido hoy la decisión del Consejo Político de la CUP del pasado sábado de facilitar la admisión a trámite de los presupuestos de la Generalitat para 2017, aunque mantienen la cautela pues queda aún negociación.



También han celebrado el resultado de la concentración de ayer en Barcelona, mientras el mundo soberanista estudia actos simbólicos de protesta para el Día de Constitución que podrían incluir la apertura de ayuntamientos.



En este contexto, el presidente del gobierno central, Mariano Rajoy, mantiene su confianza en que el presidente catalán, Carles Puigdemont, acuda finalmente a la Conferencia de Presidentes y le ha dicho hoy que no pierde nada por asistir a una reunión de ese tipo, a la que ya descartó asistir.



Por su parte, el líder del PPC, Xavier García Albiol, iniciará un "tour" de reuniones con todos los ministros para pedir que el Gobierno despliegue una estrategia transversal para "recuperar" la presencia del Estado y de España en Cataluña.



Tras dar luz verde a tramitar los Presupuestos, desde la CUP la diputada Eulàlia Reguant ha exigido al Govern que mantenga el plan para celebrar el referéndum el año que viene aunque eventualmente el Tribunal Constitucional (TC) suspenda la partida específica.



También ha avanzado que, para poder contar con el apoyo de la CUP a la aprobación definitiva, el Govern debe dar "más pasos" para demostrar que quiere avanzar en el referéndum y, en este sentido, ha urgido la convocatoria de la cumbre entre partidos y entidades soberanistas, una cita que según ha reconocido cabe la posibilidad de que coincida con el Día de la Constitución, el 6 de diciembre.



A esta cuestión se ha referido el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, que ha advertido de que "si no hay presupuestos, no hacen falta cumbres" por el referéndum sobre la independencia, porque considera que no sería posible organizarlo sin las cuentas.



Por su parte, la coordinadora del PDECAT, Marta Pascal, ha celebrado que la CUP haya salido de la "zona de confort ideológico" y ha aplaudido que en el presente proyecto no se haya "cargado más" a las clases medias con incrementos de IRPF, impuesto de sucesiones o de patrimonio.



Desde la izquierda, la coordinadora nacional de ICV, Marta Ribas, ha reprochado a la CUP que "condicione" las políticas sociales a la convocatoria de un "9N bis", y ha instado a los anticapitalistas y a ERC a negociar con su partido una reforma fiscal más progresiva.



Por su parte, el líder de Podem, Albano Dante Fachin, ha advertido de que centrar el debate de los Presupuestos en si incluyen una partida para el referéndum es "desviar la atención" en unas cuentas que "profundizan en la desigualdad".



La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha censurado que las cuentas se estén diseñando para "contentar a la CUP" y ha dejado claro que si contienen partidas "inconstitucionales" las llevarán al Consejo de Garantías Estatutarias.



Tras el caso de la apertura del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) el 12 de octubre, los soberanistas estudian hacer lo mismo en diversos consistorios el Día de la Constitución.



El PDECAT es receloso porque no quiere que se "presione" a los funcionarios y se mantiene a la espera de que se posicione antes la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI).



ERC estudia "muchas propuestas" para contraprogramar los actos de ese día y para el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, "habrá poco que celebrar" porque la Constitución es un "texto moribundo".



Ciudadanos ha avisado por su parte de que no permitirá que se ponga a los funcionarios "contra la espada y la pared".